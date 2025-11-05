Davíð Smári Lamude er nýr þjálfari karlaliðs Njarðvíkur í fótbolta. Hann tekur við starfinu af Gunnari Heiðari Þorvaldssyni sem sagði upp í haust.
Gunnar Heiðar hafði stýrt Njarðvík frá miðju sumri árið 2023 og hélt liðinu í Lengjudeildinni það sumarið. Liðið lenti í sjötta sæti sumarið eftir og í ár hafnaði það í öðru sæti deildarinar en tapaði fyrir grönnunum í Keflavík í undanúrslitum umspils um sæti í Bestu deildinni.
Davíð Smári tekur við keflinu en hann var kynntur til leiks í vallarhúsi Njarðvíkinga í kvöld. Davíð kemur frá Vestra sem hann gerði að bikarmeisturum í sumar. Eftir að bikartitillinn vannst fór að síga á ógæfuhliðina hjá Vestraliðinu sem gekk agalega á síðari hluta mótsins og tap fyrir KR á Ísafirði í lokaumferð Bestu deildarinnar felldi Vestra í Lengjudeild.
Davíð Smári hafði áður komið Vestra úr Lengjudeildinni í þá Bestu sumarið 2023, á hans fyrsta ári fyrir Vestra. Þá hélt hann liðinu uppi á meðal þeirra bestu sumarið 2024. Davíð hefur áður þjálfað Kórdrengi í sex ár.