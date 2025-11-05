Að minnsta kosti sextíu og sex eru látnir og hundruð þúsunda hafa þurft að flýja heimili sín á Filippseyjum eftir að einn öflugasti fellibylur ársins gekk yfir miðhluta eyjanna.
Óveðrið sem nefnist Kalmaegi hefur leitt til þess að heilu bæirnir eru á kafi í vatni en verst er ástandið á eyunni Cebu sem er fjölmennasta eyjan á svæðinu. Að minnsta kosti fimmtíu fórust þar og tuttugu og sex er enn saknað hið minnsta að því er segir í frétt BBC.
Á myndböndum frá hamfarasvæðunum má sjá fólk á þökum húsa sinna sem kemst hvorki lönd né strönd og bílar og jafnvel flutningagámar fljóta um í vatnselgnum.
Sex hinna látnu voru hermenn um borð í björgunarþyrlu sem send var á svæðið til hjálpar en hrapaði á eyjunni Mindanao.