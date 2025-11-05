„Ég myndi ekki óska neinum þess að lenda í þessu“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 5. nóvember 2025 10:31 Josep Martinez sést hér hita upp fyrir leik Internazionale í ítölsku deildinni um helgina. Getty/Mattia Ozbot Cristian Chivu, þjálfari ítalska félagsins Internazionale, heitir stuðningi við markvörðinn Josep Martínez sem varð valdur að banaslysi í síðustu viku. Aldraður maður lést eftir að rafknúinn hjólastóll hans lenti í árekstri við bifreið sem hinn 27 ára gamli spænski landsliðsmarkvörður ók. Yfirvöld rannsaka nú aðstæður slyssins, sem varð í Como-héraði, en lögregla segir að svo virðist sem hjólastóllinn hafi sveigt inn á akbraut bifreiðarinnar. Martínez er varamarkvörður fyrir Yann Sommer en hann var ekki í leikmannahópi Inter í 3-0 sigri á Fiorentina í Serie A kvöldið eftir slysið. Hann var svo ónotaður varamaður í 2-1 sigri á Verona á sunnudag. „Við þurfum að vera til staðar fyrir hann, styðja hann og hjálpa honum í gegnum þetta,“ sagði Cristian Chivu á blaðamannafundi fyrir leik liðsins gegn Kairat Almaty í Meistaradeildinni í kvöld. „Þetta er ótrúlega erfiður tími og ég myndi ekki óska neinum þess að lenda í þessu. Hann er í viðkvæmri stöðu og það mikilvægasta er að við stöndum við bakið á honum og hjálpum honum að finna frið á ný,“ sagði Chivu. „Lífið fer ekki alltaf eins og við viljum og það þarf mikinn styrk til að komast í gegnum aðstæður sem þessar.“ Ítalski boltinn Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Mest lesið Kristófer Acox kallar sig glæpamann Körfubolti Littler kjörinn kynþokkafyllsti íþróttamaður heims Sport Arnar Gunnlaugsson las yfir vælandi fýlupúkum hjá Real Madrid Fótbolti Besta tenniskona heims tekur þátt í nýrri „Baráttu kynjanna“ Sport Þurfti að kaupa nýjan iPhone fyrir alla í liðinu Fótbolti Ógnaði leikmanni Tottenham með byssu út á götu Enski boltinn Sjáðu sigurmark Liverpool á móti Real Madrid og mörkin hjá Arsenal í Prag Fótbolti Arsenal jafnaði rúmlega aldargamalt félagsmet Fótbolti Segir Amorim ekki geta gert kraftaverk Fótbolti Liverpool vann risaslaginn Fótbolti Fleiri fréttir Fékk faðmlag frá konu Diogo Jota í miðju maraþoni Arnar Gunnlaugsson las yfir vælandi fýlupúkum hjá Real Madrid Sjáðu sigurmark Liverpool á móti Real Madrid og mörkin hjá Arsenal í Prag „Við viljum koma Haukum á fótboltakortið“ Ógnaði leikmanni Tottenham með byssu út á götu Þurfti að kaupa nýjan iPhone fyrir alla í liðinu Segir Amorim ekki geta gert kraftaverk Arsenal jafnaði rúmlega aldargamalt félagsmet Jafnteflin ríkjandi í Meistaradeildinni í kvöld Liverpool vann risaslaginn Meistararnir lágu á heimavelli Sneypuför danskra til Lundúna Natasha semur við nýliða Grindavíkur/Njarðvíkur Slavia Prag engin fyrirstaða fyrir Arsenal Ráku lærlinga sem fögnuðu marki í beinni Falla fleiri gleðitár hjá fjölskyldu Viktors í kvöld? David Beckham aðlaður: „Ég gæti ekki verið stoltari“ Fram líka fljótt að finna nýja ást Viðtal Kjartans við Carrick: „Þolinmæðin minni og dómharkan meiri í hverri viku“ Steini um martraðarriðilinn: „Ekki draumaandstæðingar“ Veggmynd af Alexander-Arnold skemmd: „Bless, rotta“ Ísland lenti í algjörum martraðarriðli Gyökeres ekki með Arsenal í Prag Þjálfaragoðsögn látin taka pokann sinn: „Ég er undrandi“ Þjálfari Alberts rekinn Of kalt til að Ísland geti mætt Noregi og Svíþjóð Sjáðu glæsilegan einleik Ndiayes og jöfnunarmarkið frá Xhaka „Í ástarsorg er gott að finna sér nýja ást sem fyrst“ Ronaldo kveðst vera betri en Messi: „Vil ekki vera hógvær“ Fannst Tottenham spila eins og fjórðu deildarlið gegn Chelsea Sjá meira