Stórleikur Liverpool og Real Madrid varð ekki sú flugeldasýning sem margir höfðu vonast eftir en liðin eru tvö af fjórum sigursælustu liðum í sögu Meistaradeildarinnar.
Heimamenn geta þó vel við unað með úrslitin og stigin þrjú en Liverpool lokaði algjörlega á sóknarleik gestanna. Alexis Mac Allister skoraði eina mark leiksins á 61. mínútu eftir undirbúning frá Dominik Szoboszlai.
Mörk Liverpool hefðu hæglega getað orðið fleiri ef ekki hefði verið fyrir Thibaut Courtois sem þurfti nokkrum sinnum að taka á honum stóra sínum í kvöld og hélt Madrídingum inni í leiknum.
Lokatölur 1-0 og Liverpool virðist vera að rétta úr kútnum. Tveir sigrar komnir í röð eftir nokkuð brösótt gengi í undanförnum leikjum,