Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Liver­pool vann risa­slaginn

Siggeir Ævarsson skrifar
Alexis Mac Allister var hetja Liverpool í kvöld
Alexis Mac Allister var hetja Liverpool í kvöld Vísir/Getty

Stórleikur Liverpool og Real Madrid varð ekki sú flugeldasýning sem margir höfðu vonast eftir en liðin eru tvö af fjórum sigursælustu liðum í sögu Meistaradeildarinnar. 

Heimamenn geta þó vel við unað með úrslitin og stigin þrjú en Liverpool lokaði algjörlega á sóknarleik gestanna. Alexis Mac Allister skoraði eina mark leiksins á 61. mínútu eftir undirbúning frá Dominik Szoboszlai.

Mörk Liverpool hefðu hæglega getað orðið fleiri ef ekki hefði verið fyrir Thibaut Courtois sem þurfti nokkrum sinnum að taka á honum stóra sínum í kvöld og hélt Madrídingum inni í leiknum.

Lokatölur 1-0 og Liverpool virðist vera að rétta úr kútnum. Tveir sigrar komnir í röð  eftir nokkuð brösótt gengi í undanförnum leikjum, 

Bein lýsing

Leikirnir

    Sjá alla

    Mest lesið


    Fleiri fréttir

    Sjá meira

    Mest lesið