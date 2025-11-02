Spenna á rafíþróttaæfingu fyrir eldri borgara Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifar 2. nóvember 2025 23:03 Rafíþróttaæfingar fyrir eldri borgara eru haldnar í Egilshöll og var nóg um að vera þegar fréttastofa leit við. Vísir/Sigurjón Hópur eldri borgarar hittist vikulega til að iðka rafíþróttir og er stemningin einstaklega góð á æfingum. Æfingarnar eru frekar nýjar af nálinni en níu voru mættir þegar fréttastofa leit við í rafíþróttamiðstöðinni í Egilshöll í vikunni. Áður en viðstaddir fóru í tölvurnar fór fram fræðsla um gervigreindina og umræður. Svo voru gerðar fingraæfingar og eftir það voru allir klárir í æfinguna sjálfa. Nokkrir fóru að tefla í tölvunum en aðrir að aka formúlubílum. Flestir höfðu gaman af og lifðu sig inn í leikina. „Þetta er svona mikil spenna og manni líður ágætlega þegar maður er í þessu,“ sagði Guðný Þorvaldsdóttir þegar við hana var rætt. „Þetta er bara góð æfing líka. Ég er með gigt í höndum og mér líkar vel að æfa puttana. Ég er öll að verða skökk.“ Þórir Viðarsson stýrir æfingunum og segir mikilvægt að liðka fingurna.Vísir/Sigurjón Sá sem stýrir æfingunum er Þórir Viðarsson meðeigandi Next Level Gaming í Egilshöll. „Þau eru náttúrulega flest ný í tölvum og tölvuleikjum og það tekur allt tíma en ég er með reynslu til tuttugu og fimm ára að spila þannig ég geri mitt besta til að aðstoða þau.“ Hann átti þó ekki sjálfur hugmyndina að æfingunum. „Tengdamóðir mín hún kom með þessa hugmynd, fyndið að segja það, ástæðan fyrir því hún er alltaf í einhverju veseni sjálf með Internetið og svona og okkur datt þá í hug að koma með þau hingað.“ Spilaðir eru fjölbreyttir leikir á æfingum. Vísir/Sigurjón Þrátt fyrir að vera mörg hver að takast á við nýja hluti voru allir á því að æfingarnar væru að gagnast þeim vel. Þá væri mikilvægt að taka þátt og einangra sig ekki. „Það er svo gaman að leika sér. Þetta þjálfar hugann,“ sagði Grímkell Arnljótsson þegar rætt var við hann. Leikjavísir Rafíþróttir Eldri borgarar Mest lesið Kyngdi stoltinu og fjölmargir buðu fram nýra Lífið Svona er kynlífsþjónusta á Íslandi Lífið Tók tíu klukkustundir að komast í búninginn Lífið Dagur Sig genginn í það heilaga Lífið Stjörnurnar á hrekkjavökunni: Louvre-þjófur og vampírur Lífið Tchéky Karyo látinn Lífið „Get ekki gengið óstudd og framundan er mikil endurhæfing“ Lífið Krakkatían: Dóra landkönnuður, Neyðarlínan og „borgin eilífa“ Lífið Ískyggilega líkur ofurfyrirsætu: „Ég er með píku“ Lífið Telur Sweeney hafa verið blekkta í kjólinn Tíska og hönnun Fleiri fréttir Spenna á rafíþróttaæfingu fyrir eldri borgara Dagur Sig genginn í það heilaga Svona er kynlífsþjónusta á Íslandi Tók tíu klukkustundir að komast í búninginn Krakkatían: Dóra landkönnuður, Neyðarlínan og „borgin eilífa“ Kyngdi stoltinu og fjölmargir buðu fram nýra Tchéky Karyo látinn Stjörnurnar á hrekkjavökunni: Louvre-þjófur og vampírur Fréttatía vikunnar: Ríkislögreglustjóri, fellibylur og rasisti Láta forræðishyggju hinna fullorðnu ekki fipa sig Heillandi raðhús Evu Maríu og Trausta til sölu Nýr skemmti- og spjallþáttur á Sýn Fundin eftir sjö vikur á vergangi: „Takk hver sem þú ert“ Fresta hrekkjavöku til að tryggja öryggi lítilla skrímsla Stjörnurnar skinu skært á sögulegum sjónvarpsverðlaunum Atli Steinn fann ástina á ný „Síðasta flugtak“ Play í Gamla bíói Már Gunnars genginn út Verk Þórdísar Erlu munu prýða auglýsingaskilti borgarinnar Steingleymdi að taka niður sólgleraugun Hvenær má byrja að spila jólalög? Stílhrein og stílíseruð útsýnisíbúð við Heiðmörk Ískyggilega líkur ofurfyrirsætu: „Ég er með píku“ „Get ekki gengið óstudd og framundan er mikil endurhæfing“ Ótrúlegur bílskúr Hönnu Rúnar: „Hvar ertu?“ Lét flúra brúðkaupsdaginn á sig en gerði mistök Sviti, mjólk og hóstakast eftir að hafa manað hvor annan Yfir 170 góðgerðafélög hlutu styrk í áheitasöfnun Reykjavíkurmaraþons Sigurjón og Sóley gjörbreyttu eldhúsinu með einstakri útkomu „Alvöru“ jólasveinn gisti á Hótel Rangá Sjá meira