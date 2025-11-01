Juventus landaði sigri í fyrsta leik Spalletti

Juventus lék sinn fyrsta leik undir stjórn Luciano Spalletti í kvöld og má segja að hann hafi fengið draumabyrjun en liðið lagði Cremonese á útivelli 1-2.
Juventus hafði töluverða yfirburði í fyrri hálfleik en Filip Kostić kom gestunum yfir strax á 2. mínútu.
Heimamenn reyndu að færa sig framar á völlinn í seinni hálfleik en fengu mark í andlitið á 68. mínútu þegar Andrea Cambiaso tvöfaldaði forystu gestanna.
Cremonese hélt þó áfram að sækja og enski markahrókurinn Jamie Vardy lagaði stöðuna til með marki á 83. mínútu.
Þrátt fyrir þjálfaraskiptin er staða Juventus í deildinni ágæt en liðið hefur aðeins tapað tveimur af fyrstu tíu leikjum sínum og þetta var annar sigur þess í röð. Juventus er eftir leiki dagsins í 5. slti með 18 stig, fjórum stigum á eftir toppliði Napólí sem gerði 0-0 jafntefli við Como fyrr í kvöld.
Hinn 66 ára gamli Luciano Spalletti hefur verið ráðinn þjálfari Juventus út tímabilið. Hann stýrði síðast ítalska A-landsliðinu.