Juventus landaði sigri í fyrsta leik Spalletti

Siggeir Ævarsson skrifar
Luciano Spalletti má leyfa sér að brosa aðeins eftir fyrsta leik Juventus undir hans stjórn.
Juventus lék sinn fyrsta leik undir stjórn Luciano Spalletti í kvöld og má segja að hann hafi fengið draumabyrjun en liðið lagði Cremonese á útivelli 1-2.

Juventus hafði töluverða yfirburði í fyrri hálfleik en Filip Kostić kom gestunum yfir strax á 2. mínútu.

Heimamenn reyndu að færa sig framar á völlinn í seinni hálfleik en fengu mark í andlitið á 68. mínútu þegar Andrea Cambiaso tvöfaldaði forystu gestanna.

Cremonese hélt þó áfram að sækja og enski markahrókurinn Jamie Vardy lagaði stöðuna til með marki á 83. mínútu. 

Þrátt fyrir þjálfaraskiptin er staða Juventus í deildinni ágæt en liðið hefur aðeins tapað tveimur af fyrstu tíu leikjum sínum og þetta var annar sigur þess í röð. Juventus er eftir leiki dagsins í 5. slti með 18 stig, fjórum stigum á eftir toppliði Napólí sem gerði 0-0 jafntefli við Como fyrr í kvöld.

