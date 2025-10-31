Gísli semur við Skagamenn Valur Páll Eiríksson skrifar 31. október 2025 14:03 Gísli Eyjólfsson var öflugur hjá liði Breiðabliks en spilar nú í fyrsta sinn fyrir annað félag í efstu deild. VÍSIR/HULDA MARGRÉT ÍA barst hvalreki fyrir átökin í Bestu deild karla á næsta ári þar sem Gísli Eyjólfsson skrifaði undir þriggja ára samning við félagið í dag. Gísli er 31 árs miðjumaður sem hefur leikið með Halmstad í Svíþjóð undanfarin tvö ár en hafði fyrir það leikið nánast allan sinn feril með uppeldisfélaginu Breiðabliki. Skagamenn greina frá skiptunum á samfélagsmiðlum félagsins. Gísli átti ár eftir af samningi sínum í Svíþjóð en virðist hafa fengið sig lausan frá félaginu þar sem fram kemur í yfirlýsingu ÍA að hann komi frítt til félagsins. Gísli Eyjólfsson semur við ÍA! Knattspyrnufélagið ÍA hefur gengið frá samningi við Gísla Eyjólfsson (1994), sem mun leika með félaginu næstu þrjú árin. Gísli kemur til ÍA á frjálsri sölu frá sænska úrvalsdeildarfélaginu Halmstad FK. Hann hefur leikið 159 leiki í efstu deild… pic.twitter.com/y6xEHgAOHJ— ÍA Akranes FC (@Skagamenn) October 31, 2025 Gísli var lykilmaður í liði Breiðabliks, þar á meðal liðinu sem varð Íslandsmeistari árið 2022, áður en hann hélt til Svíþjóðar í fyrra. Auk Breiðabliks hefur Gísli spilað sem lánsmaður hjá Augnabliki, Haukum og Víkingi Ólafsvík sem ungur maður og þá spilaði hann um stutt skeið með Mjallby í Svíþjóð árið 2019. Kærasta Gísla er af Akranesi og munu þau koma sér fyrir á Skaganum. Um er að ræða mikinn liðsstyrk fyrir Skagalið sem rétt bjargaði sér frá falli með ótrúlegum lokaspretti á tímabilinu. ÍA Fótbolti Íslenski boltinn Besta deild karla Mest lesið Grafalvarleg staða: „Þurfum að fara í sársaukafullar aðgerðir“ Handbolti Ógeðslega erfitt og ógeðslega vont en brosir oft í viku á eftir Sport Fram þvertekur fyrir metnaðarleysi og leitar að nýjum þjálfurum Íslenski boltinn „Nú er nóg komið“ Fótbolti Skortir Liverpool breidd þrátt fyrir gríðarleg fjárútlát síðasta sumar? Enski boltinn Nefna greinar Íslandsmótsins í CrossFit í höfuðið á íslenskum íþróttakonum Sport Arnór Snær snýr aftur heim Handbolti Besta handboltadeild heims missir aðalstyrktaraðila sinn Handbolti Félagið í greiðslustöðvun en borgaði öll laun degi fyrr Enski boltinn Sádar eru ekki að fara að byggja HM-leikvang ofan á skýjakljúfi Fótbolti Fleiri fréttir Tölur úr Bestu: Bjartur Bjarmi fór í flestar tæklingar af ölum Gísli semur við Skagamenn Óskar Smári tekur við Stjörnunni Bretinn ráðinn tæknilegur ráðgjafi hjá Val Fram þvertekur fyrir metnaðarleysi og leitar að nýjum þjálfurum Tölur úr Bestu: Hallgrímur Mar bjó til langflest færi „Mjög sáttur með samninginn“ „Hefði séð eftir því alla ævi“ Magnús Már í viðræðum við HK Uppgjörið: Ísland - Norður-Írland 3-0 | Áfram hluti af elítunni Tölur úr Bestu 2025: Klúðraði langflestum dauðafærum í sumar FH bíður með að tilkynna nýjan þjálfara Óskar Hrafn fer ekki fet Birnir frá Akureyri í Garðabæ Hættir með Fram Heimir kynntur til leiks í Árbænum Túfa rekinn frá Val Leyndarmáli ljóstrað upp þegar Heimir og Björn kvöddu Leikmenn kusu Patrick og Guðmund Sjáðu bananabombu Antons Loga og önnur síðustu mörk tímabilsins Uppgjörið: Stjarnan - Breiðablik 2-3 | Stjarnan í Evrópu þrátt fyrir tap „Held að ég geti ekki gert mikið meira“ Uppgjörið: Vestri - KR 1-5 | KR bjargaði sér og sendi Vestra í Lengjudeildina Uppgjörið: ÍA - Afturelding 1-0 | Afturelding staldraði stutt við í efstu deild Uppgjörið: Víkingur - Valur 2-0 | Meistararnir klára tímabilið með stæl Uppgjörið: ÍBV - KA 3-4 | KA tryggði sér Forsetabikarinn þriðja árið í röð Ráðast örlög Aftureldingar inni í höll? „Þetta verður bara veisla fyrir vestan“ Vestri og KR mætast á fyrsta degi vetrar: „Vona að það snjói ekki í nótt“ Lárus Orri framlengir á Skaganum Sjá meira