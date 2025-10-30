Sjö hundruð drónum og eldflaugum skotið að Úkraínu Samúel Karl Ólason skrifar 30. október 2025 13:43 Eftirmálar einnar árásar í Úkraínu í nótt. Almannavarnir Úkraínu Rússar gerðu í nótt og í morgun umfangsmiklar árásir á orkuinnviði í Úkraínu, eins og þeir hafa reglulega gert á undanförnum vikum. Árásirnar leiddu til rafmagnsleysis víða um landið. Þær beindust þó ekki eingöngu gegn orkuinnviðum og féllu að minnsta kosti þrír í þeim, þar á meðal sjö ára stúlka. Börn eru einnig sögð meðal þeirra sautján sem særðust í árásunum. Rússar notuðust samkvæmt Úkraínumönnum við 653 dróna af ýmsum gerðum og 52 eldflaugar. Þar á meðal voru níu skotflaugar. Eins og fram kemur í frétt AP fréttaveitunnar keyra innviðir úkraínskra borga á miðstýrðum kerfum. Þegar rafmagnið fer af fer vatnið af einnig sem og kynding og skólpkerfi. Með þessum árásum vilja Rússar draga úr baráttuvilja úkraínsku þjóðarinnar og í senn valda skaða á hergagnaframleiðslu og annarri hernaðartengdri starfsemi. Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, líkir árásunum við hryðjuverk. Ein árásanna var fönguð á myndband. Það sýnir hvernig sjálfsprengidróna var flogið á bensínstöð í borginni Sumy, þar sem nokkrir voru að dæla bensíni á bíla sína. Fjórir eru sagðir hafa særst í árásinni og þar einn alvarlega. When fixed-wing drones of this type experience EW interference, they usually glide, while descending. In this case, however, we see a steep dive, with increasing speed typical of a deliberate nosedive - which almost certainly indicates a controlled action by the drone’s pilot. pic.twitter.com/9BG3Ou5wfZ— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) October 30, 2025 Sambærilegar árásir hafa ítrekað verið gerðar í Úkraínu. Rússar voru nýverið sakaðir af Sameinuðu þjóðunum um markvissar drónaárásir gegn óbreyttum borgurum í Úkraínu. Þá hafa rússneskir hermenn margsinnis birt myndbönd af því þegar þeir varpa sprengjum á óbreytta borgara úr drónum. 🔴 “We pity no one,” says a caption to this video.A Russian drone drops explosives on a man walking his dog in Kherson suburb. Visibly in shock, the man keeps walking, dragging the injured dog after him.The video is shot/shared by Russians on Telegram, w/ a Russian pop song pic.twitter.com/ZOx8cXseXD— Zarina Zabrisky 🇺🇸🇺🇦 (@ZarinaZabrisky) August 25, 2025 Úkraína Innrás Rússa í Úkraínu Rússland Hernaður Tengdar fréttir Prófuðu annað kjarnorkuknúið vopn Vladimír Pútín, forseti Rússlands, opinberaði í morgun að Rússar hefðu gert aðra tilraun með kjarnorkuknúið vopn. Það gerði hann í heimsókn til særðra hermanna á sjúkrahúsi í Moskvu í morgun en umrætt vopn er eins konar tundurskeyti sem á að geta siglt endalaust og borið kjarnorkuvopn að ströndum óvinveittra ríkja. 29. október 2025 13:34 Sakar Evrópu um stríðsæsingu Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands, sakaði í morgun ríki Evrópu um stríðsæsingu. Ráðherrann sagði að Rússar hefðu engan áhuga á að ráðast á nokkurt ríki í Atlantshafsbandalaginu (NATO) eða Evrópusambandinu en að NATO vildi tryggja sér yfirráð yfir Evrasíu. 28. október 2025 14:09 Rýnt í stöðuna í Úkraínu: Trump stendur loks við stóru orðin Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur beitt tvö stærstu olíufyrirtæki Rússlands refsiaðgerðum, sem gætu gert fyrirtækjunum erfitt að selja olíu til ríkja eins og Indlands og Ungverjalands. Trump hefur hótað aðgerðum sem þessum um langt skeið en aldrei tekið í gikkinn fyrr en nú en aðgerðirnar gætu komið mjög niður á tekjum rússneska ríkisins. 24. október 2025 08:01 Verja kjarnorkuvopn sín á norðurslóðum með leynilegu eftirlitskerfi Rússneski herinn hefur um árabil komið fyrir leynilegum skynjurum á hafsbotni í norðurhöfum til að vakta skipasiglingar Atlantshafsbandalagins. 