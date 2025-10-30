Erlent

Sjö hundruð drónum og eld­flaugum skotið að Úkraínu

Samúel Karl Ólason skrifar
Eftirmálar einnar árásar í Úkraínu í nótt.
Rússar gerðu í nótt og í morgun umfangsmiklar árásir á orkuinnviði í Úkraínu, eins og þeir hafa reglulega gert á undanförnum vikum. Árásirnar leiddu til rafmagnsleysis víða um landið. Þær beindust þó ekki eingöngu gegn orkuinnviðum og féllu að minnsta kosti þrír í þeim, þar á meðal sjö ára stúlka.

Börn eru einnig sögð meðal þeirra sautján sem særðust í árásunum. Rússar notuðust samkvæmt Úkraínumönnum við 653 dróna af ýmsum gerðum og 52 eldflaugar. Þar á meðal voru níu skotflaugar.

Eins og fram kemur í frétt AP fréttaveitunnar keyra innviðir úkraínskra borga á miðstýrðum kerfum. Þegar rafmagnið fer af fer vatnið af einnig sem og kynding og skólpkerfi.

Með þessum árásum vilja Rússar draga úr baráttuvilja úkraínsku þjóðarinnar og í senn valda skaða á hergagnaframleiðslu og annarri hernaðartengdri starfsemi.

Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, líkir árásunum við hryðjuverk.

Ein árásanna var fönguð á myndband. Það sýnir hvernig sjálfsprengidróna var flogið á bensínstöð í borginni Sumy, þar sem nokkrir voru að dæla bensíni á bíla sína. Fjórir eru sagðir hafa særst í árásinni og þar einn alvarlega.

Sambærilegar árásir hafa ítrekað verið gerðar í Úkraínu. Rússar voru nýverið sakaðir af Sameinuðu þjóðunum um markvissar drónaárásir gegn óbreyttum borgurum í Úkraínu. Þá hafa rússneskir hermenn margsinnis birt myndbönd af því þegar þeir varpa sprengjum á óbreytta borgara úr drónum.

