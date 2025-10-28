Yfirvöld í Rússlandi hafa verið að nota dróna til að elta almenna borgara við framlínuna í Úkraínu, hrekja þá frá heimilum sínum og ráðast á þá þegar þeir freista þess að leita skjóls.
Þetta eru niðurstöður sjálfstæðrar rannsóknarnefndar Sameinuðu þjóðanna um málefni Úkraínu.
Í skýrslu nefndarinnar segir að drónarnir hafi verið látnir elta fólk langar leiðir og að þúsundir hafi þannig verið hraktir burtu af stórum svæðum. Um sé að ræða klárt brot á alþjóðalögum og glæp gegn mannkyninu.
Nefndin segir aðgerðir Rússa falla undir skilgreininguna á þvinguðum fólksflutningum.
Niðurstöðurnar byggja á viðtölum við 226 einstaklinga, þar á meðal fórnarlömb, vitni, hjálparstarfsmenn og yfirvöld á staðnum. Þá er einnig stuðst við hundruð vottaðra myndskeiða.
Kona frá Kherson lýsti því hvernig dróni hefði veitt henni eftirför þegar hún yfirgaf bifreið sína og ráðist á hana. Rússar eru taldir hafa drepið þúsundir með þessum hætti en hafa sjálfir neitað að ráðast viljandi á almenna borgara.