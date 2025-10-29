Útlit fyrir nauman sigur frjálslyndra og fyrsta samkynheigða forsætisráðherra landsins Agnar Már Másson skrifar 29. október 2025 23:54 Rob Jetten, formaður D66, á kosningafundi eftir að útgönguspár lágu fyrir. AP Frjálslyndi D66-flokkurinn fær samkvæmt útgönguspám flest sæti á hollenska þinginu. Þannig gæti flokksformaðurinn Rob Jetten orðið landsins yngsti og fyrsti opinberlega samkynhneigði forsætisráðherra. Á sama tíma hefur Frelsisflokkur Geert Wilders tapað þriðjungi sinna þingsæta samkvæmt könnunum. Hollendingar gengu í dag að kjörborðinu þar sem haldnar eru þriðju þingkosningarnar í landinu á fjórum árum eftir að slitnaði úr ríkisstjórn Geert Wilders. Kannanir bentu til þess að Frelsisflokkur Wilders yrði stærstur en útgönguspár segja aðra sögu. Alls eru 150 þingsæti en samkvæmt útgönguspám, sem Guardian greinir frá, myndu 15 flokkar fá sæti inni á þingi Hollendinga. Þar af hlyti D66 um 27 sæti. Þannig þarf aðeins 0,67 prósent atkvæða til að ná þingmanni inn. Verði þetta niðurstaðan yrði þetta sögulegur sigur fyrir flokkinn en hann hlaut aðeins níu sæti í síðustu kosningum árið 2023. Auk þess er þetta áfall fyrir Frelsisflokkinn sem hlýtur samkvæmt þessu 25 sæti, en flokkur Wilders hlaut 37 sæti í síðustu kosningum. Á sama tíma hafa flestir stærri flokkar útilokað samstarf með Frelsisflokknum, þannig að jafnvel þótt hann ynni væri nánast öll von úti um að hann gæti myndað ríkisstjórn. Flokkurinn er afar mótfallinn flæði innflytjenda inn í landið. D66 er frjálslyndur og evrópusinnaður og svipar að mörgu leyti til Viðreisnarflokksins á Íslandi en þykir þó lengra til vinstri en Viðreisn. Holland Mest lesið Myndskeiðið segi ekki alla söguna Innlent Útlit fyrir nauman sigur frjálslyndra og fyrsta samkynheigða forsætisráðherra landsins Innlent Reynsluboltum sagt upp í skugga ráðgjafabruðls Innlent „Alveg brjálaður yfir því að hann sé að hjóla á götunni“ Innlent Fólk sæki um námsmannaleyfi í annarlegum tilgangi Innlent Séreignarleiðin gerð varanleg og nýtist til tíu ára Innlent Svona lítur fyrsti húsnæðispakki ríkisstjórnarinnar út Innlent Létu sleðaveðrið ekki fram hjá sér fara Innlent Vélfagsmönnum heitt í hamsi á fundi Viðreisnar Innlent Karlmaður lést í Bláa lóninu Innlent Fleiri fréttir Útlit fyrir nauman sigur frjálslyndra og fyrsta samkynheigða forsætisráðherra landsins Létu sleðaveðrið ekki fram hjá sér fara Séreignarleiðin gerð varanleg og nýtist til tíu ára Myndskeiðið segi ekki alla söguna Vinstri grænir í Reykjavík gagnrýna leikskólaplan borgarinnar Reynsluboltum sagt upp í skugga ráðgjafabruðls Þúsundir nýrra íbúða og óvissu eytt: „Verið að einfalda og hagræða“ „Alveg brjálaður yfir því að hann sé að hjóla á götunni“ Fólk sæki um námsmannaleyfi í annarlegum tilgangi Aðgerðir í húsnæðismálum og þung stemning hjá ríkislögreglustjóra Ekið á unga stúlku á Ásbrú Skjálfti í Bárðarbungu mældist um fjórir að stærð Boða róttækar breytingar á byggingarreglugerð Draga úr skattfrelsi fólks sem safnar íbúðum Svona lítur fyrsti húsnæðispakki ríkisstjórnarinnar út Vandræðamál hjá Hafró og Landspítala bera af í fjölda og kostnaði Snjóhengjur geti skapað hættu Tugir ökumanna í vandræðum á Suðurnesjum Vélfagsmönnum heitt í hamsi á fundi Viðreisnar Góður grunnur en ekki nóg til að opna Þurftu að halda peppfund á lygilegum óhappadegi Lokuðu veginum um Kjalarnes vegna veðurs Fundinum lokið án niðurstöðu Kynna fyrsta húsnæðispakka ríkisstjórnarinnar Leita konu sem ók á konu og stakk af Metfjöldi árekstra í ófærðinni í gær og Vélfagsmenn tóku yfir fund Viðreisnar „Græna gímaldið“ fer ekki fet Gera ekki tilkall til höfuðborgartitils þótt Akureyri verði borg Hóflega bjartsýnn á viðræður dagsins Lögreglumenn hundfúlir með bruðl ríkislögreglustjóra Sjá meira