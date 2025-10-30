„Mjög sáttur með samninginn“ Ágúst Orri Arnarson skrifar 30. október 2025 09:01 Birnir er einn besti leikmaður Bestu deildarinnar og talinn mjög hálaunaður. Vísir/Lýður Birnir Snær Ingason samdi við Stjörnuna og ætlar að hjálpa liðinu að stíga næsta skref í átt að Íslandsmeistaratitlinum en pælir ekki í því hvort hann sé sá launahæsti í Bestu deildinni. Birnir sneri heim úr atvinnumennsku í sumar og samdi við KA, sem var þá í neðsta sæti deildarinnar og hafði skorað fæst mörk allra liða. Hann átti stóran þátt í velgengni liðsins, sem varð á endanum efst í neðri hluta deildarinnar og langt frá því að falla, en ákvað svo að söðla um eftir tímabilið og semja við Stjörnuna. „Ég var búinn að hugsa mig lengi um, það gekk vel í KA og mér leið mjög vel þar, þannig að þetta var mjög erfið og stór ákvörðun. Á endanum valdi ég Stjörnuna því mér leist bara mjög vel á það sem er í gangi þar... ...Stjarnan kemur alltaf með nýja og nýja unga leikmenn, það er alltaf góð þróun í gangi þar og svo eru bara góðir leikmenn í þessu liði og góður þjálfari. Mér finnst þetta liðið sem er á mestu uppsiglingunni. Mig langar að spila alla leiki, skora mörk og leggja upp, en aðallega hjálpa þeim að taka næsta skref og reyna að vinna deildina.“ Kominn til að vera Birnir er að verða 29 ára gamall og hafði verið tæp tvö ár í Noregi þegar hann sneri aftur til Íslands í sumar. Nú segist hann líklega kominn til að vera. „Já ég myndi nú halda það. Maður veit svosem aldrei en allavega eins og er, er ég sáttur á Íslandi. Maður er spenntur fyrir því að spila stóra leiki og spila í Evrópu.“ Skellihlær að launatalinu Eftir að Birnir skrifaði undir hjá Stjörnunni flýgur sú fiskisaga að hann sé nú orðinn sá launahæsti í Bestu deildinni. „Ég svosem veit ekki með það en er allavega mjög sáttur með samninginn. Ég veit náttúrulega ekki hvað aðrir leikmenn eru með í laun, en ég er allavega sáttur.“ Þetta hefur verið gott tilboð frá Stjörnunni? „Ég er sáttur“ sagði Birnir og skellihló. Besta deild karla Stjarnan Mest lesið Líður alltaf yfir hana þegar hún kemur í mark Sport „Hefði séð eftir því alla ævi“ Íslenski boltinn „Mjög sáttur með samninginn“ Íslenski boltinn Magnús Már í viðræðum við HK Íslenski boltinn Einkunnir Íslands: Þrjár heitastar í frostinu Fótbolti Rekinn fyrir ummæli sín um krabbameinssjúka handboltagoðsögn Handbolti „Hann ætti bara að skrifa afsökunarbiblíuna“ Körfubolti Vísar slúðrinu til föðurhúsanna Enski boltinn Albert og Mikael Egill í vondum málum á Ítalíu Fótbolti „Við tókum bara þá ákvörðun að fara í Svanavatnið“ Fótbolti Fleiri fréttir „Mjög sáttur með samninginn“ „Hefði séð eftir því alla ævi“ Magnús Már í viðræðum við HK Uppgjörið: Ísland - Norður-Írland 3-0 | Áfram hluti af elítunni Tölur úr Bestu 2025: Klúðraði langflestum dauðafærum í sumar FH bíður með að tilkynna nýjan þjálfara Óskar Hrafn fer ekki fet Birnir frá Akureyri í Garðabæ Hættir með Fram Heimir kynntur til leiks í Árbænum Túfa rekinn frá Val Leyndarmáli ljóstrað upp þegar Heimir og Björn kvöddu Leikmenn kusu Patrick og Guðmund Sjáðu bananabombu Antons Loga og önnur síðustu mörk tímabilsins Uppgjörið: Stjarnan - Breiðablik 2-3 | Stjarnan í Evrópu þrátt fyrir tap „Held að ég geti ekki gert mikið meira“ Uppgjörið: Vestri - KR 1-5 | KR bjargaði sér og sendi Vestra í Lengjudeildina Uppgjörið: ÍA - Afturelding 1-0 | Afturelding staldraði stutt við í efstu deild Uppgjörið: Víkingur - Valur 2-0 | Meistararnir klára tímabilið með stæl Uppgjörið: ÍBV - KA 3-4 | KA tryggði sér Forsetabikarinn þriðja árið í röð Ráðast örlög Aftureldingar inni í höll? „Þetta verður bara veisla fyrir vestan“ Vestri og KR mætast á fyrsta degi vetrar: „Vona að það snjói ekki í nótt“ Lárus Orri framlengir á Skaganum „Kominn tími á sigur í Sambandsdeildinni“ Tekur við af læriföður sínum Snjó kyngir niður á Akureyri og Evrópuleikur færður inn „Veistu hvað leikmaðurinn sagði við mig?“ „Ég þarf bara að láta verkin tala“ Valur og Sigurður Egill senda frá sér sameiginlega yfirlýsingu Sjá meira