Leikmönnum íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta gekk afar vel að fóta sig í frostinu á upphituðu gervigrasinu á Þróttarvelli í kvöld, í sigrinum á Norður-Írum í umspili um sæti í A-deild Þjóðadeildar kvenna í fótbolta.
Ísland vann leikinn í kvöld 3-0 og þar með einvígi þjóðanna 5-0. Íslenska liðið verður því í skálinni þegar dregið verður í riðla A-deildar á þriðjudaginn.
Sóknarmenn Íslands voru meira áberandi í kvöld því nánast ekkert reyndi á leikmenn liðsins aftar á vellinum. Ef þess þurfti þá gripu þeir þó inn í.
Hér að neðan má sjá einkunnir leikmanna Íslands í kvöld.
Greip inn í eina fyrirgjöf í fyrri hálfleik og fórnaði svo andlitinu í fót framherja Norður-Írlands til að ná til boltans eftir mistök í vörn Íslands snemma í seinni hálfleik. Gerði sem sagt sitt þegar þess þurfti en hafði bara of lítið að gera til að fá hærri einkunn.
Lét ekki mikið fyrir sér fara en átti aldrei í vandræðum með varnarleikinn og spilaði einfalt. Tók stundum lengri hlaup fram en oftast áður og var afar nálægt því að skora í seinni hálfleiknum.
Fór að vanda vel með boltann og hver sending hafði tilgang. Þurfti eiginlega aldrei að grípa inn í en gat látið framherja Norður-Írlands líta út eins og börn gegn fullorðnum. Tekin af velli í hálfleik enda Bayern búið að vera að passa upp á hana í haust vegna meiðsla.
Föst fyrir í hvert skipti sem á hana reyndi. Kastaði sér fyrir skot Norður-Íra seint í leiknum og sá til þess að Ísland héldi hreinu í þessu einvígi
Hefði mátt sýna meira fram á við og nýta þennan frábæra vinstri fót. Var komin með gult spjald eftir tuttugu mínútna leik fyrir brot á miðjum vellinum en annars ekki í teljandi vandræðum.
Leikur þar sem maður hefði viljað sjá Alexöndru taka virkari þátt í spilinu fram á við, því álagið var ekki mikið varnarlega, en hún veitti fullkomið öryggi með staðsetningu sinni aftast á miðjunni.
Afar áræðin og dugleg við að sækja í hættuleg svæði, og var einmitt á slíku svæði til að skalla boltann áfram á Hlín í öðru markinu. Lykilmaður í dag.
Líklegust til að hafa sent unga aðdáendur heim með stjörnur í augunum. Virkaði mjög fersk og lék oft skemmtilega á gestina. Tengdi vel saman við Sveindísi og var nálægt því að skora með góðu skoti snemma leiks. Hélt áfram að skapa fyrir samherja sína út leikinn og fiskaði víti með frábærum hætti.
Nálægt því að leggja upp mark með frábærri fyrirgjöf á Söndru snemma leiks og gerði svo afar vel þegar hún hristi af sér varnarmann og lagði upp mark Sveindísar. Skoraði svo með fallegum skalla í seinni hálfleiknum og átti því risastóran þátt í sigrinum.
Á hárréttum stað til að koma Íslandi yfir í leiknum af stuttu færi og átti svo langa innkastið í marki tvö. Sveindís var oft í viðbót við það að skapa stórhættu en vantaði upp á lokasnertingu eða ákvörðun. Kannski samt græðgi að biðja um meira.
Óstöðvandi markaskorari fyrir Köln í einni bestu deild heims en hefur ekki skorað í mótsleik fyrir Ísland í áratug, af ýmsum ástæðum. Það hefði alveg mátt breytast í kvöld og Sandra átti meðal annars skalla rétt framhjá.
Virtist með smá sviðsskrekk því hún gaf Norður-Írum sitt langbesta færi með slæmri sendingu úr vörninni, ætlaða Alexöndru, en var öruggari eftir þetta og sýndi að hún getur skilað boltanum langt og vel frá sér.
Tók að sér vítaspyrnuna og skoraði af afar miklu öryggi, sitt fyrsta mark fyrir landsliðið, í tíunda leiknum. Synd að hún hafi misst af EM vegna meiðsla.
Fljót að komast í hættulegt skallafæri en annars ekki mjög áberandi.
Beinskeytt en úrslitasendingarnar gengu ekki alveg upp að þessu sinni
Sautján ára nýliði sem á eftir að láta ljós sitt skína fyrir landsliðið en spilaði ekki alveg nóg í kvöld til að fá einkunn.