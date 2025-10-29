Yfir 170 góðgerðafélög hlutu styrk í áheitasöfnun Reykjavíkurmaraþons

Fulltrúar góðgerðafélaga komu saman á árlegri uppskeruhátíð áheitasöfnunar Reykjavíkurmaraþons Íslandsbanka í síðustu viku. Í ár söfnuðust alls 326.709.581 króna sem er met í áheitasöfnun. Heildarupphæð áheita sem safnast hafa í Reykjavíkurmaraþonum Íslandsbanka hefur því náð yfir tvo milljarða króna en áheitasöfnun hófst árið 2006.
Í tilkynningu kemur fram að á hátíðinni hafi verið veittar viðurkenningar til þeirra einstaklinga og hópa sem söfnuðu hæstu upphæðunum í ár. Sá einstaklingur sem safnaði mestu var Magnús Helgason, en hann safnaði 3.419.399 krónum fyrir styrktarfélag Magnúsar Mána.
Næst kom Mari Jaersk, sem safnaði 2.073.000 krónum til styrktar Krýsuvíkursamtökunum, og í þriðja sæti var Birna Kristín Hrafnsdóttir sem safnaði 1.608.000 krónum fyrir styrktarsjóð Grétars og fjölskyldu.
HHHC Boss-hlaupahópurinn bar höfuð og herðar yfir aðra hlaupahópa þegar kom að söfnun áheita og klæðaburði en þeir söfnuðu 12.906.317 krónum til styrktar Krafti.
„Hópurinn vakti mikla athygli fyrir frammistöðu sína enda hlupu þeir sex maraþon á sex dögum, klæddir í jakkaföt,“ segir í tilkynningunni.
Hlaupið fyrir Píeta, fyrir Helgu var sá hópur sem safnaði næstmestu, og að lokum voru það stöllurnar í Komið gott sem söfnuðu þriðju hæstu upphæðinni þetta árið.
Yfir 170 góðgerðarfélög hlutu styrk
Í ár var áheitum safnað fyrir yfir 170 góðgerðarfélög. Allar söfnunarupphæðir hafa verið greiddar að fullu til félaganna, en Íslandsbanki stendur straum af öllum kostnaði við söfnunina.
Þau félög sem fengu hæstu upphæðirnar að þessu sinni voru:
• Ljósið – 31.869.657 krónur
• Píeta samtökin – 20.215.122 krónur
• Kraftur – 19.972.063 krónur