Heimir kynntur til leiks í Ár­bænum

Björn Viðar Árbjörnsson, formaður meistaraflokksráðs karla og Heimir Guðjónsson.
Heimir Guðjónsson er nýr þjálfari Fylkis sem leikur í Lengjudeild karla í fótbolta á næstu leiktíð. Hann skrifar undir tveggja ára samning í Árbænum.

Hinn 56 ára gamli Heimir stýrði FH á nýafstaðinni leiktíð í Bestu deild karla. Kom hann liðinu í efri hlutann eftir að margt benti til þess að liðið yrði í fallhættu. Heimir er einn sigursælasti þjálfari þessarar aldar hér á landi. 

Hann vann fjölda titla með FH áður en hann gerði Val að Íslandsmeisturum árið 2020. Á milli þess sem hann þjálfaði FH og Val gerði hann HB að Færeyjarmeisturum. Þaðan lá leiðin aftur til Hafnafjarðar fyrir tímabilið 2023.

Heimir er nú mættur í Árbæinn og stefnir án efa á að koma Fylki aftur upp í deild þeirra Bestu. 

Arnar Grétarsson stýrði liðinu undir lok nýafstaðins tímabils eftir að Árni Freyr Guðnason var látinn fara. Fylkir endaði í 8. sæti Lengjudeildar með 23 stig, fjórum stigum frá falli.

