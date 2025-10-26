Tottenham vann öruggan 3-0 útisigur gegn Everton þegar liðin mættust í lokaleik 9. umferðar ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu, á Hill Dickinson vellinum í Liverpool. Þetta var fyrsta tap Everton á nýja heimavellinum.
Miðvörðurinn Micky van de Ven kom gestunum yfir á 19. mínútu eftir hornspyrnu Mohammed Kudus og skallasendingu Rodrigo Bentancur.
Jake O'Brien virtist hafa jafnað metin skömmu síðar, með skalla eftir hornspyrnu, en eftir skoðun á myndbandi var markið dæmt af þar sem að Iliman Ndiaye var rangstæður og hafði áhrif á Guglielmo Vicaroi, markvörð Tottenham.
Tottenham náði hins vegar að auka muninn í 2-0 rétt fyrir lok fyrri hálfleiks þegar Van de Ven skoraði aftur eftir hornspyrnu, í þetta sinn eftir spyrnu Bentancur.
Þriðja markið kom svo undir lok leiks þegar Pedro Porro átti sendingu af hægri kantinum á Richarlison sem skallaði á Pape Matar Sarr sem skoraði.
Tottenham er þar með í 3. sæti með 17 stig, fimm stigum á eftir toppliði Arsenal og stigi á eftir Bournemouth. Everton er hins vegar með 11 stig í 14. sæti.