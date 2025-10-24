Lárus Orri Sigurðsson hefur framlengt samning sinn við ÍA út keppnistímabilið 2027.
Lárus tók við liðinu á miðju tímabili í sumar, þegar ÍA var í neðsta sæti deildarinnar með 9 stig eftir 12 umferðir. Skagamenn stigu hins vegar vel upp og unnu nýlega fimm leiki í röð sem forðuðu þeim frá falli. Liðið situr nú í öruggu sæti með 31 stig eftir 26 umferðir.
„Við fögnum þessum frábæru tíðindum og hlökkum til að halda áfram samstarfinu með Lárusi Orra á komandi árum“ segir í tilkynningu ÍA.
ÍA mætir Aftureldingu á útivelli í lokaleik tímabilsins á morgun. Þar hafa Skagamenn ekki að neinu nema stoltinu að spila en Afturelding gæti fallið niður í næstefstu deild, nema ef liðið vinnur leikinn og KR gerir jafntefli við Vestra á sama tíma.
Lárus Orri Sigurðsson hefur verið ráðinn þjálfari karlaliðs ÍA í fótbolta. Hann tekur við starfinu af Jóni Þór Haukssyni sem lét af störfum í byrjun vikunnar.
Lárus Orri Sigurðsson stýrir Skagamönnum í fyrsta sinn í dag þegar liðið mætir á Kerecisvöllinn á Ísafirði.