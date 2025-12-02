Segir dökk ský yfir íslensku knattspyrnuhreyfingunni Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 2. desember 2025 21:17 Geir Þorsteinsson var framkvæmdastjóri Knattspyrnusambands Íslands frá 1997 til 2007 og síðan formaður frá árinu 2007 til ársins 2017. VÍSIR/ANTON Geir Þorsteinsson, fyrrverandi formaður og framkvæmdastjóri Knattspyrnusambands Íslands, hefur áhyggjur af stöðu fjármála Knattspyrnusambands Íslands eftir að hafa setið formanna- og framkvæmdastjórnarfund KSÍ um helgina. Geir skrifaði pistil á fésbókinni í kvöld þar sem hann veltir þessum hlutum fyrir sér. Fyrirsögnin er svo sannarlega sláandi eða „Dökk ský yfir knattspyrnuhreyfingunni.“ Geir segir að þar hafi verið lagðar fram tillögur frá forystu KSÍ um allt að hundruð milljóna króna álögur á aðildarfélög KSÍ á næstu árum. „Vægast sagt slæm tíðindi að flaggskip íslenskrar knattspyrnu, sem hlýtur árlega gríðarlega styrki bæði frá UEFA og FIFA, sé komið í þennan vanda. Það sem meira er, þessir styrkir UEFA og FIFA munu hækka verulega á komandi árum,“ skrifaði Geir. „KSÍ hefur blásið út, bæði hvað varðar landslið og skrifstofuhald. Þar eiga menn að byrja, sníða sé stakk eftir vexti og vitanlega verða tekjur minni þegar leikið er í C-deild en ekki A-deild,“ skrifaði Geir. „Í stað þess að horfast í augu við vandann og skera hressilega niður á að halda áfram að mestu á sömu braut útgjalda og nú eiga aðildarfélögin að taka á sig,,réttlátan” hluta kostnaðar við rekstur KSÍ innanlands. KSÍ var stofnað til að halda Íslandsmót, en nú er það að áliti sumra orðið baggi á knattspyrnuhreyfingunni og kominn tími til að aðildarfélögin greiði sanngjarnt,,afnotagjald” til knattspyrnusambandsins,“ skrifaði Geir eins og má sjá hér fyrir neðan. KSÍ Mest lesið Fór frá því að mæta á landsliðsæfingu í það að vera fárveikur í öndunarvél Íslenski boltinn Uppgjörið: Ísland - Svartfjallaland 27-36 | Þungur róður í Dortmund Handbolti Sögulegt kvöld hjá Haaland endaði næstum því með algjöru klúðri Enski boltinn „Ein leiðin að gera hann nógu fúlan til að heimta að fá að fara“ Enski boltinn Segir dökk ský yfir íslensku knattspyrnuhreyfingunni Íslenski boltinn Vilja ekki feta í fótspor Söru: „Aðrir hlutir skipta meira máli en peningar“ Fótbolti Hetja Heimis Hallgríms var skúrkur um helgina Fótbolti Segir að Wirtz hafi verið plataður til Liverpool Enski boltinn Sjö nýliðar í stóra EM-hópnum hans Snorra Handbolti Handtekinn á flugvelli grunaður um nauðgun Enski boltinn Fleiri fréttir Segir dökk ský yfir íslensku knattspyrnuhreyfingunni Rúnar sækir gamlan félaga sinn inn í þjálfarateymið Fór frá því að mæta á landsliðsæfingu í það að vera fárveikur í öndunarvél Jasmín kom til að vinna titla og er farin frá Val Framlengir við Breiðablik og nálgast fimm hundruð leikina KSÍ skiptir um mótakerfi og smíðar nýjan vef Damir Muminovic til Grindavíkur Vestramenn sækja son sinn suður Einn fljótasti leikmaður Bestu deildarinnar orðinn Þróttari Aron Jó leystur undan samningi hjá Val Kynntu fyrst Loga Ólafs en svo Jóa Kalla sem á að koma FH á toppinn Atli kveður KR og flytur norður Theodór Elmar hættur hjá KR Hrannar Bogi inn eftir brotthvarf Caulkers Segir ónefndan aðila hafa unnið gegn sér hjá Breiðabliki Alex Freyr frá Fram í Njarðvík Víkingar fá ungan og spennandi kantmann Nýliðarnir fá níutíu leikja mann Jónatan og formaður hissa á tali um KR-löngun Víkingar vilja finna nýtt nafn á Safamýrarsvæðið og biðja um hjálp „Ég væri miklu frekar til í að skipta deildinni í efri og neðri“ Fara loksins inn í íbúðina sem þau keyptu fyrir tveimur árum Árni Snær áfram milli stanganna hjá Stjörnunni Frá Klaksvík á Krókinn Samningi Caulkers við Stjörnuna rift „Að fara frá heimahögunum og í borg óttans“ Rosenörn yfirgefur FH Montiel til KA Sjáðu mörk Íslands í Bakú Hlakkar til að standa sig betur í föðurhlutverkinu Sjá meira