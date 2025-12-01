Jasmín kom til að vinna titla og er farin frá Val Sindri Sverrisson skrifar 1. desember 2025 12:16 Jasmín Erla Ingadóttir varð bikarmeistari með Val og vill berjast um fleiri titla. Vísir/Anton Brink „Það eru breyttar forsendur sem ráða þessu,“ segir Jasmín Erla Ingadóttir. Þessi 27 ára fótboltakona hefur nýtt sér uppsagnarákvæði í samningi við Val og íhugar nú næsta skref. Valur greindi frá brotthvarfi Jasmínar á Facebook í dag. Þar er henni þakkað fyrir árin tvö með liðinu og ekki síst hennar framlag í bikarmeistaratitlinum í fyrra. Jasmín er ósátt við þær breytingar sem urðu eftir leiktíðina í fyrra, þegar Pétur Pétursson og Adda Baldursdóttir hættu sem þjálfarar og öflugir, reynslumiklir leikmenn voru látnir fara. Valur var langt frá titilbaráttu á síðustu leiktíð og nú hafa fleiri leikmenn, landsliðskonur með mikla reynslu, kvatt félagið. Það ákvað Jasmín einnig að gera og ástæðan er skýr. Kom ekki fyrir uppbyggingarstefnu „Breytt stefna. Allt í góðu með það. Það er einhver uppbyggingarstefna í gangi sem er í fínu lagi en ég kom bara ekki fyrir það. Ég kom til að vinna titla og það var aðalmarkmiðið þegar ég kom til Péturs og Öddu [þáverandi þjálfara Vals], og hópurinn var náttúrulega í samræmi við það. En það hafa orðið gríðarlega miklar breytingar á hópnum,“ sagði Jasmín við Vísi í dag. Ánægð með fyrra árið en síðasta sumar tók á Ný stjórn knattspyrnudeildar Vals tók við eftir leiktíðina í fyrra og virðast hugmyndir hennar um kvennaliðið afar ólíkar þeim sem fyrri stjórn hafði. Ungir og efnilegir leikmenn hafa verið sóttir en liðið að sama skapi ekki eins vel í stakk búið til að sækja stóru titlana. „Þegar ég kom var Valur langbesta liðið á landinu og að vinna alla titla. Ég kom í þannig lið og átti eitt tímabil þar sem við vorum bara óheppnar að vinna ekki Íslandsmeistaratitilinn, en unnum bikarinn. Ég er mjög ánægð með það tímabil og þakklát Pétri og Öddu að hafa fengið mig, en svo verður einhver vendipunktur og allt snýst við,“ sagði Jasmín sem naut þess ekki að vera í miðjumoði með Val í sumar: „Þetta var eiginlega mikil vonbrigði og erfitt tímabil. Þetta tók gríðarlega á hópinn. Við vorum alveg með gott lið en náðum ekki að spila nógu vel saman og ég held að atburðir vetrarins, þegar margir leikmenn fóru, hafi setið í okkur.“ Mamma sem vill að næsta skref verði þess virði Aðspurð hvort næsta skref væri þegar ákveðið sagði Jasmín svo ekki vera: „Mér er búið að líða mjög vel með að vera í fríi og ég ætla bara að sjá til með framhaldið. Næsta skref verður að vera þess virði. Í sumar fannst mér þetta ekki þess virði, að vera með barn og eyða öllum þessum tíma. Þetta þarf að vera mjög spennandi og mig langar að prófa eitthvað nýtt, annað hvort hér eða úti.“ Besta deild kvenna Valur Mest lesið Reiður eftir ásakanir um svindl: „Hversu heilalaus þarftu að vera?“ Formúla 1 „Stór nöfn“ sáu Kolbein rifbeinsbrjóta Martinez Sport Jasmín kom til að vinna titla og er farin frá Val Íslenski boltinn Útskýrði af hverju hann valdi ekki Salah í fyrsta sinn Enski boltinn Kolbeinn enn ósigraður eftir að hafa rotað Martinez Sport Felldi félaga sinn úr íslenska U19-landsliðinu Handbolti Sjáðu mörkin og allt það helsta úr enska boltanum í gær Fótbolti Valur fær manninn sem tryggði Tindastóli titilinn á Hlíðarenda Körfubolti Neyddur á dráttinn en vill frekar sófann og nammi Fótbolti Sú besta kláraði æfingu fótbrotin og óvissa um leikinn við Ísland Fótbolti Fleiri fréttir Jasmín kom til að vinna titla og er farin frá Val Framlengir við Breiðablik og nálgast fimm hundruð leikina KSÍ skiptir um mótakerfi og smíðar nýjan vef Damir Muminovic til Grindavíkur Vestramenn sækja son sinn suður Einn fljótasti leikmaður Bestu deildarinnar orðinn Þróttari Aron Jó leystur undan samningi hjá Val Kynntu fyrst Loga Ólafs en svo Jóa Kalla sem á að koma FH á toppinn Atli kveður KR og flytur norður Theodór Elmar hættur hjá KR Hrannar Bogi inn eftir brotthvarf Caulkers Segir ónefndan aðila hafa unnið gegn sér hjá Breiðabliki Alex Freyr frá Fram í Njarðvík Víkingar fá ungan og spennandi kantmann Nýliðarnir fá níutíu leikja mann Jónatan og formaður hissa á tali um KR-löngun Víkingar vilja finna nýtt nafn á Safamýrarsvæðið og biðja um hjálp „Ég væri miklu frekar til í að skipta deildinni í efri og neðri“ Fara loksins inn í íbúðina sem þau keyptu fyrir tveimur árum Árni Snær áfram milli stanganna hjá Stjörnunni Frá Klaksvík á Krókinn Samningi Caulkers við Stjörnuna rift „Að fara frá heimahögunum og í borg óttans“ Rosenörn yfirgefur FH Montiel til KA Sjáðu mörk Íslands í Bakú Hlakkar til að standa sig betur í föðurhlutverkinu Arna Sif aftur heim „Getur vel verið að ég sé að tala með rassgatinu“ Eiður Aron fylgir Davíð Smára til Njarðvíkur Sjá meira