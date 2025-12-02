Í nýjasta Ljósablaðinu er athyglisvert viðtal við efnilegan knattspyrnumann sem fékk miklu stærra og erfiðara próf en flestir fá á táningsaldrinum.
Ljósið gefur árlega út rit þar sem meðal annars er fjallað um starfsemi Ljóssins, viðtöl við þjónustuþega og fleira áhugavert. Ljósið er endurhæfingar- og stuðningsmiðstöð fyrir fólk sem hefur fengið krabbamein og aðstandendur þess.
Í blaðinu í ár er flott viðtal við hinn magnaða Eirík Stefánsson. Eiríkur fór á skömmum tíma frá því að vera efnilegur knattspyrnumaður í úrtakshópi landsliðsins yfir í að vera veikasti sjúklingurinn á gjörgæslu.
Í viðtalinu ræðir Eiríkur það hvernig hann hefur sigrast á hvítblæði, bráðabrisbólgu og erfiðri dvöl í öndunarvél.
Hann segir jafnframt að erfiðasta glíman hafi verið sú andlega; að detta úr takti við jafnaldrana og upplifa það að vera eftir á meðan lífið hélt áfram.
Eiríkur var í tíunda bekk og búinn að vinna sér sæti í æfingahópi íslenska sextán ára landsliðsins þegar áfallið dundi yfir. Ekkert benti til þess að hann væri að verða alvarlega veikur, annað en dularfullt úthaldsleysi.
„Ég fann í janúar á æfingum að þolið var orðið mun minna,“ sagði Eiríkur við Ljósblaðið. „Mér fannst það skrítið því hinir strákarnir voru léttir á því en ég var alveg á öndinni,“ sagði Eiríkur í viðtalinu.
Eftir veikindi sem voru ranglega talin vera COVID eða eftirköst þess, fékk hann loks rétta greiningu: Hvítblæði. Það tók Eirík nokkurn tíma að meðtaka alvarleikann. Við tók langt og strangt ferli sem hann segir frá í viðtalinu.
Eiríkur fór strax í lyfjagjöf en það var ekki krabbameinið sjálft sem ógnaði lífi hans mest á þessum tíma, heldur heiftarlegar aukaverkanir lyfjanna. Í júlí 2022 fékk hann bráða brisbólgu með drepi sem rakin var til ákveðins krabbameinslyfs.
„Það var það erfiðasta við allt ferlið,“ segir Eiríkur en upp lifði hræðilega martröð með fjöllíffærabilum þar sem æðakerfið gaf sig og vökvi safnaðist fyrir í lungum. Eftir eina af mörgum svæfingum reyndist erfitt að vekja hann vegna öndunarörðugleika og því var ákveðið að halda honum sofandi í öndunarvél í rúmlega tvær vikur. Ástandið var tvísýnt um tíma og lá Eiríkur inni á gjörgæslu í þrjátíu daga. Foreldrar hans véku ekki frá honum allan þennan tíma og sváfu þau til skiptis í stól við hlið hans.
„Mér var síðar sagt að ég hefði verið veikasti sjúklingurinn á gjörgæslunni á þessum tíma,“ sagði Eiríkur.
„Erfiðasta í þessu öllu var andlega heilsan,“ sagði Eiríkur og hikar áður en hann heldur áfram. „Maður var bara alveg á botninum. Rosa lengi.“
Hann lýsir því líka hvernig samfélagsmiðlar gerðu illt verra. Það má finna allt viðtalið með því að smella hér.