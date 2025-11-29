Andri Rafn Yeoman hefur skrifað undir nýjan samning við Breiðablik. Hann er leikjahæsti leikmaður í sögu félagsins.
Andri byrjaði að spila með meistaraflokki Breiðabliks tímabilið 2009.
Hann hefur síðan þá spilað 489 leiki fyrir Breiðablik, þar af 309 í efstu deild. Aðeins Óskar Örn Hauksson, Birkir Kristinsson og Gunnleifur Gunnleifsson hafa spilað fleiri leiki í efstu deild á Íslandi.
Hinn 33 ára Andri hefur þrisvar sinnum orðið Íslandsmeistari með Breiðabliki og einu sinni bikarmeistari.
Á síðasta tímabili lék Andri tólf leiki í Bestu deildinni. Blikar enduðu í 4. sæti.
Tímabilinu er þó ekki lokið hjá Breiðabliki því liðið tekur þátt í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar. Á fimmtudaginn gerði Breiðablik 2-2 jafntefli við Samsunspor.
Næsti leikur Breiðabliks í Sambandsdeildinni er gegn Shamrock Rovers á heimavelli 11. desember.