Fram­lengir við Breiða­blik og nálgast fimm hundruð leikina

Andri Rafn Yeoman er fjórði leikjahæsti leikmaður í sögu efstu deildar á Íslandi.
Andri Rafn Yeoman hefur skrifað undir nýjan samning við Breiðablik. Hann er leikjahæsti leikmaður í sögu félagsins.

Andri byrjaði að spila með meistaraflokki Breiðabliks tímabilið 2009. 

Hann hefur síðan þá spilað 489 leiki fyrir Breiðablik, þar af 309 í efstu deild. Aðeins Óskar Örn Hauksson, Birkir Kristinsson og Gunnleifur Gunnleifsson hafa spilað fleiri leiki í efstu deild á Íslandi.

Hinn 33 ára Andri hefur þrisvar sinnum orðið Íslandsmeistari með Breiðabliki og einu sinni bikarmeistari.

Á síðasta tímabili lék Andri tólf leiki í Bestu deildinni. Blikar enduðu í 4. sæti.

Tímabilinu er þó ekki lokið hjá Breiðabliki því liðið tekur þátt í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar. Á fimmtudaginn gerði Breiðablik 2-2 jafntefli við Samsunspor.

Næsti leikur Breiðabliks í Sambandsdeildinni er gegn Shamrock Rovers á heimavelli 11. desember.

