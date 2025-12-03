Íslenski boltinn

Þor­lákur sagði upp störfum hjá ÍBV

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Þorlákur Árnason, þjálfari ÍBV, vildi ekki halda áfram með ÍBV.
Þorlákur Árnason verður ekki áfram þjálfari ÍBV í Bestu deild karla í fótbolta þrátt fyrir að hafa framlengt samning sinn í haust.

Knattspyrnudeild ÍBV sagði frá því í kvöld að Þorlákur hefði sagt upp störfum frá og með deginum í dag.

„Stjórn knattspyrnudeildar ÍBV harmar þessa ákvörðun. Þorlákur tilkynnti þessa ákvörðun í dag til framkvæmdastjóra ÍBV íþróttafélags,“ segir í frétt á miðlum ÍBV.

Þorlákur gerði frábæra hluti með ÍBV í sumar þrátt fyrir mikið mótlæti og mikla óheppni með meiðsli lykilmanna.

Eyjamenn enduðu í þriðja sæti í neðri hlutanum en liðið vann 9 af 27 leikjum sínum og var með markatöluna 34-37.

Stjórn knattspyrnudeildar ÍBV mun hefjast strax handa við að ráða nýjan þjálfara fyrir karlalið ÍBV.

Besta deild karla ÍBV

