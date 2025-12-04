Ástæðan fyrir því að Þorlákur hætti: „Ég var ekki hrifinn af þessu“ Sindri Sverrisson skrifar 4. desember 2025 09:41 Þorlákur Árnason er hættur eftir frábært tímabil með ÍBV. Vísir/Pawel Cieslikiewicz Ástæðan fyrir því að Þorlákur Árnason er hættur sem þjálfari karlaliðs ÍBV í fótbolta er sú að fyrirliði liðsins, Alex Freyr Hilmarsson, hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri knattspyrnudeildarinnar. Þetta staðfesti Þorlákur í samtali við Vísi í dag eftir að ÍBV tilkynnti óvænt í gærkvöld að hann hefði sagt upp störfum. „Ég fór í gegnum allar þær aðstæður sem gætu komið upp og það er alveg sama hvaða hugmynd ég setti í huga mér, ég sá það ekki ganga,“ sagði Þorlákur. Þorlákur hafði gert frábæra hluti með lið ÍBV á síðustu leiktíð en honum leist einfaldlega engan veginn á þá ráðstöfun að leikmaður liðsins yrði framkvæmdastjóri knattspyrnudeildarinnar, með öllu sem því fylgir. „Þessi hugmynd kom upp og mér var bent á hana, og mín fyrstu viðbrögð voru mjög skýr. Ég var ekki hrifinn af þessu. Svo heyrði ég að menn vildu reyna á þetta og þá bara bakkaði maður út úr þessu, og leyfði Alex og þeim sem ætla að ráða hann í vinnu að klára það. Það er ekki mitt að stoppa það. Félagið vill hámarka krafta einstaklings sem hefur frábæra sýn á fótbolta. Ég hef fullan skilning á því en þarf á sama tíma að hugsa um liðið sem ég er að þjálfa,“ sagði Þorlákur. „Ég komst alltaf að sömu niðurstöðu, þó ég hefði viljað óska þess á köflum að ég væri öðruvísi og þætti þetta bara allt í lagi. Það verður einhver sem hefur trú á þessum breytingum að vera við stjórnvölinn,“ bætti hann við. Nú er ljóst að Eyjamenn verða að hafa hraðar hendur við að finna nýjan þjálfara, enda undirbúningur fyrir næstu leiktíð hafinn. Sjálfur ætlar Þorlákur svo að taka sér tíma í að ákveða sitt næsta skref. „Ég var búinn að lofa mér í frí með konunni og stend við það, og verð vonandi ekki bara í símanum. Í kjölfarið reyni ég svo að finna vinnu,“ sagði Þorlákur. Besta deild karla ÍBV Mest lesið Ástæðan fyrir því að Þorlákur hætti: „Ég var ekki hrifinn af þessu“ Íslenski boltinn Þurfa að hlífa henni við fjölmiðlum vegna heilaþreytu Sport Þorlákur sagði upp störfum hjá ÍBV Íslenski boltinn „Ég hef ekki farið á blæðingar síðan 2014“ Sport Andri Lucas búinn að skora meira en pabbi sinn Enski boltinn Klæðnaður Mo Salah á bekknum vakti athygli Enski boltinn „Engar pásur“ hjá landsliðskonum sem þurfa að taka lokapróf á leikdögum Handbolti Sættir sig við dóm fyrir að deila kynferðislegu efni af táningum Fótbolti Sjáðu mörkin: Það fyrsta tekið af Wirtz, Merino heitur og Leeds vann Chelsea Enski boltinn Fall á lyfjaprófi reyndist eistnakrabbamein Sport Fleiri fréttir Ástæðan fyrir því að Þorlákur hætti: „Ég var ekki hrifinn af þessu“ Þorlákur sagði upp störfum hjá ÍBV Þrjár ungar KR-konur leggja skóna á hilluna Murielle elti Óskar í Garðabæinn Segir dökk ský yfir íslensku knattspyrnuhreyfingunni Rúnar sækir gamlan félaga sinn inn í þjálfarateymið Fór frá því að mæta á landsliðsæfingu í það að vera fárveikur í öndunarvél Jasmín kom til að vinna titla og er farin frá Val Framlengir við Breiðablik og nálgast fimm hundruð leikina KSÍ skiptir um mótakerfi og smíðar nýjan vef Damir Muminovic til Grindavíkur Vestramenn sækja son sinn suður Einn fljótasti leikmaður Bestu deildarinnar orðinn Þróttari Aron Jó leystur undan samningi hjá Val Kynntu fyrst Loga Ólafs en svo Jóa Kalla sem á að koma FH á toppinn Atli kveður KR og flytur norður Theodór Elmar hættur hjá KR Hrannar Bogi inn eftir brotthvarf Caulkers Segir ónefndan aðila hafa unnið gegn sér hjá Breiðabliki Alex Freyr frá Fram í Njarðvík Víkingar fá ungan og spennandi kantmann Nýliðarnir fá níutíu leikja mann Jónatan og formaður hissa á tali um KR-löngun Víkingar vilja finna nýtt nafn á Safamýrarsvæðið og biðja um hjálp „Ég væri miklu frekar til í að skipta deildinni í efri og neðri“ Fara loksins inn í íbúðina sem þau keyptu fyrir tveimur árum Árni Snær áfram milli stanganna hjá Stjörnunni Frá Klaksvík á Krókinn Samningi Caulkers við Stjörnuna rift „Að fara frá heimahögunum og í borg óttans“ Sjá meira