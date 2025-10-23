Evrópudeildin | Elías hélt hreinu í Evrópudeildinni Árni Jóhannsson skrifar 23. október 2025 21:45 Elías Ólafsson gat fagnað í kvöld góðu gengi sinna manna. Vísir / Getty Þriðja umferð Evrópudeildarinnar fór fram í kvöld og var nóg um að vera. Elías Ólafsson stóð á milli stanganna fyrir Midtjylland og hélt hreinu gegn Maccabi Tel Aviv og Hákon Arnar Haraldsson kom lítið við sögu í tapi Lille á heimavelli. Midtjylland komst yfir í lok fyrri hálfleiks þegar Franculino skoraði með vinstri fótar skoti úr miðjum vítateignum eftir sendingu frá Victor Bak. Philip Billing tvöfaldaði forskotið á 71. mínútu og Franculino innsiglaði sigurinn svo 13 mínútum síðar. Elías þurfti þrisvar að taka á honum stóra sínum og sá til þess að Ísraelarnir komust ekki á blað. Með úrslitunum tyllti Midtjylland sér á topp Evrópudeildarinnar en danska félagið hefur unnið alla þrjá leiki sína. Hákon Arnar Haraldsson kom inn á fyrir Lille gegn PAOK á 88. mínútu og náði ekki að snúa leiknum við fyrir sína menn. PAOK hafði komist yfir 0-3 í fyrri hálfleik en Lille minnkaði muninn í eitt mark um miðjan seinni hálfleikinn. Grikkirnir bættur þá við einu marki áður en Lille skoraði þriðja mark sitt og lengra komust Frakkarnir ekki. Lille er í 11. sæti Evrópudeildarinnar með sex stig eftir þrjár umferðir. Nottingham Forest byrjar lífið með Sean Dyche eins vel og hægt er en þeir unnu Porto á heimavelli 2-0. Forest fengu tvær vítaspyrnur sem Morgan Gibbs-White og Igor Jesus skoruðu úr og þar við sat. Daníel Trista Guðjohnsen var í bann og Arnór Sigurðsson kom ekki við sögu vegna meiðsla þegar Malmö gerði jafntefli við Dinamo Zagreb og þá var Kolbeinn Finnsson ónotaður varamaður hjá Utrecth sem tapað 2-0 fyrir Freiburg á útivelli. Evrópudeild UEFA Mest lesið Mo Salah fjarlægði nafn Liverpool af miðlum sínum Enski boltinn Hatar hvítu stuttbuxurnar Handbolti Uppgjörið FH - Haukar 27-26 | Birgir Már tryggði FH sigur eftir spennutrylli Handbolti Neyddar í sömu stöðu og Ísland og límdu melónur á skóna Handbolti Leik lokið: Breiðablik-KuPS 0-0 | Höskuldur klúðraði víti og Blikar bíða enn Fótbolti Uppgjörið: Grindavík-KR 78-77 | Arnór Tristan með sigurkörfuna Körfubolti Þjálfari og leikmaður í NBA handteknir Körfubolti Sjáðu öll mörkin: Neitaði að fagna í sýningu Liverpool Fótbolti Uppgjörið: Njarðvík-Tindastóll 98-90 | Njarðvíkingar skelltu Stólunum Körfubolti Langþráður sigur með nýtt kerfi en Slot áhyggjufullur Enski boltinn Fleiri fréttir Sambandsdeildin | Logi í sigurliði og Crystal Palace lá á heimavelli Evrópudeildin | Elías hélt hreinu í Evrópudeildinni Freyr stýrði Brann til sigurs á Rangers og Albert skoraði Leik lokið: Breiðablik-KuPS 0-0 | Höskuldur klúðraði víti og Blikar bíða enn Mo Salah fjarlægði nafn Liverpool af miðlum sínum Messi framlengir samning sinn um þrjú ár Fantasýn: Tvær gátur og svarið að losa sig við Pedro Leiktíma Sverris breytt þrisvar í dag vegna veðurs Ótrúlegur Kane sá við Messi og Ronaldo Eiður dásamaði Caicedo í beinni á Brúnni „Ákveðið sjokk“ „Heiður að fá að vera í sama flokki og hann“ Var nálægt því að hætta og fara í körfubolta Langþráður sigur með nýtt kerfi en Slot áhyggjufullur Guðrún líklegust til að koma til bjargar í eyðimörk „Kominn tími á sigur í Sambandsdeildinni“ Sjáðu öll mörkin: Neitaði að fagna í sýningu Liverpool Tekur við af læriföður sínum Sló félagsmet Bayern München en náði ekki Viktori Bjarka Vikan grískur harmleikur fyrir gríska eigandann Bayern og Real Madrid í hóp liðanna með fullt hús Chelsea bauð upp á markaveislu á Brúnni Liverpool vaknaði við vondan draum og endaði taphrinuna með stæl Matthías endar ferilinn á laugardag: „Sérstök og svolítið skrýtin tilfinning“ Höskuldur og Ólafur sátu fyrir svörum eftir viðburðarríka viku KA-strákarnir fara út með tvö mörk í mínus Arsenal með langbestu vörn Evrópu Púllarar í ferðaveseni: „Þetta er engin afsökun“ Snjó kyngir niður á Akureyri og Evrópuleikur færður inn Rýndu í lið Bjarna og Guðlaugs: „Eins og í formannsslagnum um árið“ Sjá meira