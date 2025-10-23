Hafði varað við því að árásamaðurinn væri í lögreglubúning Samúel Karl Ólason skrifar 23. október 2025 09:58 Vance Luther Boelter skaut tvo til bana og særði tvo til viðbótar í Minnesota í sumar. Markmið hans var að myrða þingmenn Demókrataflokksins. Getty Skömmu áður en þungvopnaður maður skaut þingkonu og eiginmann hennar til bana í Minnesota í sumar, höfðu yfirvöld verið vöruð, af dóttur þingmanns sem hann hafði skotið áður, við því að maðurinn væri klæddur í lögreglubúning. Raunverulegir lögregluþjónar létu hann þó óáreittan því þeir héldu að hann væri einnig lögregluþjónn. Vance Luther Boelter bankaði í júní upp á dyr hjá John Hofmann, ríkisþingmanni í Minnesota, klæddur í lögreglubúning og með grímu. Þegar Hoffman kom til dyra skaut Boelter hann og eiginkonu hans, Yvette, Hann skaut seinna meir þingkonuna Melissu Hortman og eiginmann hennar til bana. Í millitíðinni hafði hann setið við hlið lögregluþjóna sem reyndu að tala við hann en létu hann óáreittan þegar hann svaraði þeim ekki. Fjölmiðlar í Minnesota hafa fengið afrit af samtali dóttur Hoffmans við neyðarlínuna eftir að hjónin voru særð. Það tók mánuði að fá afriti, sem yfirvöld neituðu lengi að afhenda, samkvæmt frétt héraðsmiðilsins KSTP. Á afritinu kemur fram að dóttirin, sem heitir Hope, sagði að einhver klæddur í lögreglubúning hefði bankað upp á og skotið foreldra hennar. Þau væru á lífi en þyrftu hjálp. Þá sagði hún manninn hafa verið grímuklæddan. Þessum upplýsingum virðist ekki hafa verið komið áfram til lögregluþjóna. Um hálftíma eftir að hann skaut Hoffman hjónin var Boelter í bíl sínum fyrir utan heimili annars ríkisþingsmanns Demókrataflokksins í Minnesota en þar voru lögregluþjónar á verði. Þeir keyrðu upp að bíl Boelters og reyndu að tala við hann. Árásarmaðurinn svaraði þeim ekki svo lögregluþjónarnir fóru á brott og eru þeir sagðir hafa talið að Boelter væri þarna til að verja heimili þingmannsins. Á þessum tímapunkti var hann með falsaða númeraplötu á bíl sínum sem á stóð „Police“ eða „lögregla“. Klukkutíma eftir það fór Boelter heim til Hortman og myrti hana og eiginmann hennar. Fjölmiðlar ytra hafa sent yfirvöldum og lögreglunni fyrirspurn um það hvort lögregluþjónar hafi verið látnir vita af því að árásarmaðurinn hafi verið klæddur eins og lögregluþjónn og hvenær það hafi verið gert, hafi það yfir höfuð verið gert. Þeim fyrirspurnum hefur ekki verið svarað en viðbrögð lögreglunnar við árásunum eru til rannsóknar. Bandaríkin Skotárásir í Bandaríkjunum Mest lesið Stöðugleiki norðlægrar hringrásar skammgóður vermir fyrir Ísland Innlent Kröfur kvennaárs komnar í innheimtu og gjalddaginn fallinn Innlent Engin lausn og ákveðin sjálfsblekking að banna börnum að nota tölvuleiki Innlent Leggur viðskiptaþvinganir á rússneska olíurisa Erlent Mikill hiti í síðustu kappræðunum fyrir kosningar Erlent Segir tilvalin íbúðasvæði opnast með Sundabraut Innlent „Ég skoðanakúgaði sjálfa mig í þágu friðar og þæginda félagslega“ Innlent Næstum öllum sagt upp hjá dótturfélagi Play Innlent Rannsaka „glæfraleg“ svikabrigsl fyrir andlát skákmeistarans unga Erlent Halla tekur sér frí og vill að karlmenn axli ábyrgð Innlent Fleiri fréttir Rannsaka „glæfraleg“ svikabrigsl fyrir andlát skákmeistarans unga Hafði varað við því að árásamaðurinn væri í lögreglubúning Gera ráð fyrir tugþúsundum á kosningafundum í Búdapest Mikill hiti í síðustu kappræðunum fyrir kosningar Leggur viðskiptaþvinganir á rússneska olíurisa Hafa drepið 34 í árásum á meinta smyglara Myndavélar sneru í ranga átt er gripunum var stolið Rannsaka jákvæð áhrif covid-bóluefnis á krabbameinssjúklinga Gerðu árás á leikskóla í Karkív Hegseth bannar nú samskipti við þingið Trump gæti veitt sjálfum sér tugi milljarða í bætur frá eigin stjórn Vísindamenn segja mikilvægt að vanda valið á þunglyndislyfjum Sextíu og þrír látnir eftir umferðarslys í Úganda Gerðu árás á rússneska efnaverksmiðju í Bryansk Óttast að senda hermenn til Gasa Rífa hluta Hvíta hússins fyrir veislusal Trumps Ólíklegt að Trump og Pútín muni funda í bráð Serbneskur stríðsglæpamaður farinn yfir móðuna miklu 21 árs fangelsi fyrir banatilræðið gegn Fico Gagnrýndur fyrir ummæli um ógn af hálfu innflytjenda Refsidómi Diddy verði áfrýjað Fyrsta konan til að verða forsætisráðherra Japans Selja neyðargetnaðarvörn sem lausasölulyf í fyrsta skipti Opnar á að útvista loftslagsmarkmiðum Evrópu enn frekar Neitar enn að hleypa nýrri þingkonu að Enginn arftaki í augsýn hjá Xi Hafna aftur tillögu Trumps Frekari uppljóstranir vekja reiði og áköll um viðbrögð Fá heimild til að skjóta niður dróna yfir herstöðvum Tuttugu ára stjórn sósíalista í Bólivíu á enda Sjá meira