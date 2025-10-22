Höskuldur og Ólafur sátu fyrir svörum eftir viðburðarríka viku

Höskuldur Gunnlaugsson, fyrirliði Breiðabliks, og nýr þjálfari liðsins, Ólafur Ingi Skúlason, sátu fyrir svörum á blaðamannafundi eftir viðburðarríka viku í Kópavogi. Breiðablik mætir KuPS frá Finnlandi í Sambandsdeild Evrópu á Laugardalsvelli á morgun.
Það hefur gengið á ýmsu í Kópavogi í vikunni en Halldóri Árnasyni var sagt upp störfum sem þjálfara karlaliðs félagsins eftir tap fyrir Víkingi um helgina. Tilkynnt var um það á mánudag og samtímis var opinberað að Ólafur Ingi Skúlason yrði nýr þjálfari liðsins.
Ólafur hefur því haft skamman tíma til að setja sig inn í hluta og náð tveimur heilum æfingum með liði Blika fyrir leik morgundagsins sem er fyrsti heimaleikur Breiðabliks í keppninni.
Blaðamannafundinn má sjá í heild sinni í spilaranum.