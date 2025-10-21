Lögregla á höfuðborgarsvæðinu var kölluð út eftir að tilkynnt var um mann sem hafði beitt opinberan starfsmann ofbeldi í hverfi 201 í Kópavogi. Maðurinn var handtekinn vegna málsins og er hann vistaður í fangageymslu sökum ástands síns.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu þar sem segir frá verkefnum gærkvöldsins og næturinnar, en nú í morgunssárið gista fjórir menn fangageymslu eftir nóttina.
Í tilkynningunni segir einnig að tilkynnt hafi verið um þrjú þjófnaðarmál í miðborg Reykjavíkur og svo í hverfi 103, það er við Kringluna, en í einu tilvikanna voru þrír handteknir og látnir lausir að lokinni skýrslutöku.
Í hverfi 221 í Hafnarfirði var tilkynnt um líkamsárás en um minniháttar áverka var að ræða. Málið er í rannsókn.
Þá var einn maður handtekinn í hverfi 101 fyrir að stela úr bíl en hann var látinn laus að lokinni skýrslutöku.