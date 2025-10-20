Valinn dómari ársins í þriðja sinn á síðustu fjórum árum

Þórður Þorsteinsson Þórðarson var valinn dómari ársins í Bestu deild kvenna af leikmönnum hennar.
Þetta er í þriðja sinn á síðustu fjórum árum sem Þórður fær þessa viðurkenningu. Hann var einnig valinn dómari ársins í Bestu deild kvenna 2022 og 2023.
Þórður hefur klifið metorðastigann í dómgæslu á undanförnum árum, eða síðan hann hætti að spila.
Þórður lék 96 leiki í efstu deild með ÍA, FH og HK og skoraði tíu mörk en lagði skóna á hilluna eftir tímabilið 2021.
Keppni í Bestu deild kvenna lauk með þremur leikjum á laugardaginn. Breiðablik varð Íslandsmeistari annað árið í röð en Tindastóll og FHL féllu.