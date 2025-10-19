Fótbolti

Árni Gautur glímir við erfiðan tauga­hrörnunar­sjúk­dóm

Siggeir Ævarsson skrifar
Árni Gautur þegar hann stóð á milli stanganna hjá Manchester City. Þarna glittir einnig í ungan Cristiano Ronaldo en myndin er úr leik Manchester City og Manchester United í FA bikarnum. Neal Simpson/Getty Images

Markvörðurinn fyrrverandi Árni Gautur Arason glímir nú við erfiðan og krefjandi taugahrörnunarsjúkdóm. Um er að ræða arfgengan sjúkdóm sem nefnist Huntington. Árni Gautur opnaði sig um veikindin í samtali við RÚV en tíu ár eru síðan Árni greindist fyrst með sjúkdóminn að hans sögn.

Árni Gautur var aðalmarkvörður íslenska landsliðsins um árabil en alls lék hann 71 landsleik á árunum 1998-2010. Eftir að hafa spilað með ÍA og Stjörnunni á Íslandi hélt hann til Noregs þar sem hann sló í gegn með Rosenborg þar sem hann varð norskur meistari fjórum sinnum.

Hann hélt síðan til Englands þar sem hann samdi við Manchester City sumarið 2003 en náði ekki að festa sig í sessi og fór aftur til Noregs en í þetta skiptið til Vålerenga þar sem hann vann sinn fimmta norska meistaratitil og var valinn markvörður ársins af leikmönnum 2005 en hann hlaut einnig sama heiður 2001 með Rosenborg. Árni lagði hanskana á hilluna vorið 2012.

Árni er menntaður lögfræðingur og hefur starfað sem slíkur í Noregi undanfarin ár. Hann segir í samtali við RÚV að það sé í raun ákveðinn léttir að tjá sig um sjúkdóminn opinberlega.

„Ég er þakklátur fyrir að hafa fengið að deila þessu. Bara léttir.“

Á vef RÚV má sjá ítarlegt viðtal við Árna Gaut um sjúkdóminn og þær áskoranir sem honum fylgja.

