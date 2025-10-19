Árni Gautur glímir við erfiðan taugahrörnunarsjúkdóm Siggeir Ævarsson skrifar 19. október 2025 21:20 Árni Gautur þegar hann stóð á milli stanganna hjá Manchester City. Þarna glittir einnig í ungan Cristiano Ronaldo en myndin er úr leik Manchester City og Manchester United í FA bikarnum. Neal Simpson/Getty Images Markvörðurinn fyrrverandi Árni Gautur Arason glímir nú við erfiðan og krefjandi taugahrörnunarsjúkdóm. Um er að ræða arfgengan sjúkdóm sem nefnist Huntington. Árni Gautur opnaði sig um veikindin í samtali við RÚV en tíu ár eru síðan Árni greindist fyrst með sjúkdóminn að hans sögn. Árni Gautur var aðalmarkvörður íslenska landsliðsins um árabil en alls lék hann 71 landsleik á árunum 1998-2010. Eftir að hafa spilað með ÍA og Stjörnunni á Íslandi hélt hann til Noregs þar sem hann sló í gegn með Rosenborg þar sem hann varð norskur meistari fjórum sinnum. Hann hélt síðan til Englands þar sem hann samdi við Manchester City sumarið 2003 en náði ekki að festa sig í sessi og fór aftur til Noregs en í þetta skiptið til Vålerenga þar sem hann vann sinn fimmta norska meistaratitil og var valinn markvörður ársins af leikmönnum 2005 en hann hlaut einnig sama heiður 2001 með Rosenborg. Árni lagði hanskana á hilluna vorið 2012. Árni er menntaður lögfræðingur og hefur starfað sem slíkur í Noregi undanfarin ár. Hann segir í samtali við RÚV að það sé í raun ákveðinn léttir að tjá sig um sjúkdóminn opinberlega. „Ég er þakklátur fyrir að hafa fengið að deila þessu. Bara léttir.“ Á vef RÚV má sjá ítarlegt viðtal við Árna Gaut um sjúkdóminn og þær áskoranir sem honum fylgja. Fótbolti Mest lesið Dramatískur endurkomusigur United Enski boltinn Uppgjörið: KR - ÍBV 2-1| Einum sigri í viðbót frá því að bjarga sér Íslenski boltinn „Langar að segja að ég hafi aldrei verið hrædd en var það allan tímann“ Handbolti Uppgjörið: Afturelding - Vestri 1-1 | Jöfnunarmark á lokasekúndunum Íslenski boltinn Uppgjörið: KA - ÍA 5-1 | Skagamenn fengu á baukinn en eru hólpnir Íslenski boltinn Uppgjörið: Portúgal - Ísland 26-25 | Annar eltingaleikur íslenska liðsins endar með öðru tapi Handbolti Vallarþulurinn í Keflavík lét Ægi Þór heyra það Körfubolti Uppgjörið: Valur - FH 4-4 | Bráðskemmtilegur átta marka leikur á Hlíðarenda Íslenski boltinn „Alls ekki góður leikur en mér er skítsama“ Fótbolti „Fannst slakt að fá skilaboðin í gegnum messenger“ Fótbolti Fleiri fréttir „Fannst slakt að fá skilaboðin í gegnum messenger“ Árni Gautur glímir við erfiðan taugahrörnunarsjúkdóm Uppgjörið: Valur - FH 4-4 | Bráðskemmtilegur átta marka leikur á Hlíðarenda Hákon áfram á skotskónum hjá Lille Sjáðu allt það helsta úr frægðarför United til Liverpool „Virkilega góður dagur fyrir KA“ „Alls ekki góður leikur en mér er skítsama“ Mbappé mætti og kláraði Getafe Rafael Leao afgreiddi Albert og félaga Uppgjörið: KR - ÍBV 2-1| Einum sigri í viðbót frá því að bjarga sér Uppgjörið: Afturelding - Vestri 1-1 | Jöfnunarmark á lokasekúndunum Sandra María með sex mörk í síðustu fimm leikjum Uppgjörið: KA - ÍA 5-1 | Skagamenn fengu á baukinn en eru hólpnir Víti í uppbótartíma í súginn og Genoa enn án sigurs Dramatískur endurkomusigur United Þriðji deildarsigur Villa í röð Hárnákvæm fyrirgjöf Loga skilaði marki Unnið alla deildarleikina með Örnu í byrjunarliðinu Unnu fyrsta sigurinn á Juventus í 73 ár Hildur á skotskónum gegn Sevilla Mancini og Dyche á óskalista Forest Botnar ekkert í því af hverju Birta er ekki í landsliðinu Ronaldo kenndi IShowSpeed að taka víkingaklappið Sjáðu mörkin úr lokaumferðinni og meistarasyrpu Breiðabliks Sjáðu myndirnar þegar Blikar lyftu bikarnum á loft Sjáðu allt það helsta úr enska boltanum í dag „Enn hungur hjá leikmönnum og stuðningsmönnum“ „Færum þeim jöfnunarmarkið á silfurfati“ Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 1-2 | Glæsimark hjá Tarik gerði skráveifu í Evrópudraum Blika Meistararnir misstigu sig og Inter á toppinn Sjá meira