Nik Chamberlain, fráfarandi þjálfari Íslandsmeistara Breiðabliks, skilur ekki af hverju Birta Georgsdóttir er ekki í íslenska landsliðinu.
Birta skoraði eitt marka Breiðabliks í 3-2 sigri á FH í lokaumferð Bestu deildar kvenna í gær. Eftir leikinn fékk hún viðurkenningu fyrir að hafa verið valin besti leikmaður deildarinnar af samherjum og mótherjum hennar.
Birta skoraði átján mörk í Bestu deildinni, fimm mörkum minna en markadrottning hennar, Berglind Björg Þorvaldsdóttir, sem leikur einnig með Breiðabliki.
Þrátt fyrir að hafa skorað grimmt og spilað vel í sumar voru Birta og Berglind ekki valdar í íslenska landsliðið sem mætir Norður-Írlandi í umspili um sæti í A-deild Þjóðadeildarinnar.
Nik segist skilja af hverju Berglind var ekki valin en botnar ekkert í því af hverju Þorsteinn Halldórsson valdi Birtu ekki í landsliðið.
„Berglind er markaskorari. Á því liggur enginn vafi. Hvernig við spilum, verandi besta liðið í deildinni, mikið með boltann og skapa mörg færi, þetta er annar leikstíll, og að spila með tvær frammi, en hjá Íslandi. Þannig ég skil þann þankagang. Ef þetta væri topp tíu lið sem væri mikið með boltann sæi ég það. Hún er örugglega svekkt þar sem hún er markahæst en ég skil þetta út frá sjónarhóli þjálfarans,“ sagði Nik í lokaþætti Bestu marka kvenna í gær.
„Hvað Birtu varðar sé ég ekki af hverju hún er ekki miðað við árið sem hún hefur átt. Hún hefur aðallega spilað sem framherji en í sumum leikjum hefur hún verið á kantinum. Hún færir sig eðlilega út á kantinn út af því sem hún getur gert.“
Nik bendir á að Birta hafi spilað vel í stærstu leikjum sumarsins og auk þess að skora fullt af mörkum hafi hún líka verið dugleg að leggja upp fyrir samherja sína.
„Varðandi það sem þeir voru kannski að leita að sem kantmanni er ég mjög hissa að hún hafi ekki verið á lista eða hafi ekki fengið símtal, að hún sé á radaranum,“ sagði Nik.
„Þú getur séð með unga leikmenn eins og Thelmu og Maríu. En Birta er bara 23 ára. Ef hún væri 26-28 ára myndi ég kannski skilja þetta. Thelma hefur átt frábært ár og María hefur verið fín í Svíþjóð en Birta hefur átt ótrúlegt tímabil og er best í deildinni. Af hverju hún er ekki með er spurning sem þú verður að spyrja Steina.“
Nik stýrði Breiðabliki í síðasta sinn í gær en för hans er heitið til Svíþjóðar þar sem hann tekur við Kristianstad.
