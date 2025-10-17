Leikjahæsti Valsmaðurinn á förum frá félaginu Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 17. október 2025 19:49 Sigurður Egill Lárusson fagnar einu marka sinna fyrir Val. vísir/eyþór Sigurður Egill Lárusson er á sínu síðasta tímabili með Val en hann tilkynnti það á stuðningsmannasíðu Vals í kvöld að hann verði ekki áfram hjá Hlíðarendafélaginu. Sigurður Egill, sem er 33 ára gamall, hefur verið þrettán ár í Val og í sumar varð hann leikjahæsti leikmaður Vals í efstu deild. Sigurður biðlaði til stuðningsmanna Vals um að mæta á sunnudaginn á Hlíðarenda þegar hann spilar sinn síðasta heimaleik fyrir félagið. Valsmenn mæta þá FH. Sigurður Egill kom til Vals frá Víkingi árið 2013 en hann ólst upp í Fossvoginum. Sigurður sló leikjamet Hauks Páls Sigurðssonar í sumar þegar hann lék sinn 249. leik fyrir Val í úrvalsdeild. Leikurinn á sunnudaginn verður hans 260. fyrir Valsliðið. Sigurður hefur skorað 46 mörk í þessum leikjum og hann er fimmti markahæsti leikmaður Vals í efstu deild. Sigurður hefur ekki skorað í sumar en hann hefur gefið eina stoðsendingu. Það þýðir að hann er kominn með 43 stoðsendingar fyrir Val í úrvalsdeild sem skilar honum í þriðja sætið á þeim lista hjá Valsmönnum. Alls hefur hann því komið með beinum hætti að 89 mörkum með Val í efstu deild. Besta deild karla Valur Mest lesið Grunur um nauðgun á heimili Schumachers Formúla 1 Vildi ekki að börnin sín myndu alast upp í Englandi Enski boltinn Þrír markverðir valdir en enginn Bjarki Már Handbolti Leik lokið: ÍR-Tindastóll 67-113 | Stólarnir í stuði í Skógarselinu Körfubolti Sigurbjörn hættur: „Árangurinn hefur verið stórkostlegur“ Sport Eina árið sem KR féll: Stjörnustríð, Elvis kvaddi og SÁÁ komið á fót Íslenski boltinn Vann Littler og keppir á HM í fyrsta sinn Sport Sjáðu bestu mörkin úr leikjum Liverpool og Man. Utd Enski boltinn Í beinni: Keflavík - Stjarnan | Meistararnir í Sláturhúsinu Körfubolti Zaha segir ásakanir Mateta ógeðslegar Enski boltinn Fleiri fréttir Leikjahæsti Valsmaðurinn á förum frá félaginu Flýta sér hægt og halda spilunum þétt að sér Gullkálfurinn Gunnar: „Stemningin var rafmögnuð“ Eina árið sem KR féll: Stjörnustríð, Elvis kvaddi og SÁÁ komið á fót Jóhann tekur við Þrótti en Blikar leita áfram „Var alltaf Mist með krabbamein alls staðar annars staðar“ Jóhann Kristinn hættir með Þór/KA Fer frá KA í haust Heimir sagður taka við Fylki Frá Týsvellinum á Ibrox: „Maður þarf alveg að klípa sig annað slagið“ Mollee og Kayla héldu örlitlu lífi í Evrópudraumum Þróttara Uppgjörið FH - Víkingur 3-2 | FH komið með níu tær inn í Evrópukeppni á næsta tímabili Uppgjörið: Valur-Breiðablik 1-1 | Valskonur tóku stig af meisturunum Hallgrímur framlengir við KA Fram gæti orðið stórveldi í íslenskri kvennaknattspyrnu innan örfárra ára Uppgjörið: Þór/KA - Fram 1-1 | Ósáttir Akureyringar enduðu ofar Arnari gekk illa að ná í þunna Víkinga Dæmdu Valsmann í leikbann en drógu það síðan til baka Utan vallar: Var Helgi Guðjóns að eiga Steina Gísla sumar? Björgvin Brimi í Víking Spilaði nærbuxnalaus og fékk UFC-spólur bak við borðið Króati tekur við kvennaliði Keflavíkur Gætu kvatt Bestu deildina án þjálfarans og lykilmanna Sölvi hæstánægður með Gylfa og vill sjá hann í landsliðinu Þorlákur verður áfram með Eyjamenn Hefur verið í liðinu eftir að ný leikstaða uppgötvaðist í Sambandsdeildinni Er eitthvað óeðlilegt að búið sé að gagnrýna þetta Valslið? „Skil ekki hvernig má kýla einhvern í andlitið?“ Hafa fengið áttatíu prósent stiga í boði með Gunnar í byrjunarliðinu Uppgjörið: Valur - Stjarnan 1-3 | Stjarnan lyftir sér upp í fjórða Sjá meira