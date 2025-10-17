Andrés prins hyggst afsala sér öllum titlum sínum og heiðursmerkjum, þeirra á meðal titlinum hertoginn af York. Yfirlýsingin kemur í kjölfar umfjöllunar um vinskap hans við látna barnaníðinginn Jeffrey Epstein og samband hans við meintan kínverskan njósnara.
Hann mun áfram vera prins í ljósi þess að hann er sonur Elísabetar II Bretlandsdrottningar.
Sky News greinir frá þessu en talið er að fyrrverandi eiginkona hans, Sarah Ferguson, muni einnig hætta að nota titilinn hertogaynjan af York.
Í yfirlýsingu sagði Andrés prins: „Í viðræðum við konunginn og nánustu fjölskyldu mína höfum við komist að þeirri niðurstöðu að áframhaldandi ásakanir um mig beina athyglinni frá starfi hans hátignar og konungsfjölskyldunnar.“
„Ég hef ákveðið, eins og ég hef alltaf gert, að setja skyldu mína gagnvart fjölskyldu minni og landi í fyrsta sæti. Ég stend við ákvörðun mína fyrir fimm árum um að draga mig úr opinberu lífi.“
„Með samþykki hans hátignar teljum við að ég verði nú að ganga skrefinu lengra. Ég mun því ekki lengur nota titil minn eða þau heiðursmerki sem mér hafa verið veitt.“
Fréttin er í vinnslu.