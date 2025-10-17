Flýta sér hægt og halda spilunum þétt að sér Valur Páll Eiríksson skrifar 17. október 2025 12:46 Flosi Eiríksson, formaður knattspyrnudeildar Breiðabliks, segir stjórnina ekki flýta sér að finna eftirmann Nik Chamberlain. Samsett/Vísir Forráðamenn Breiðabliks flýta sér hægt í þjálfaraleit vegna brotthvarfs Englendingsins Nik Chamberlain. Blikakonur hafa átt frábært tímabil enda vörðu þær Íslandsmeistaratitil sinn og unnu bikarinn í fyrsta sinn frá árinu 2021. Auk þess komust þær áfram í 16-liða úrslit í nýjum Evrópubikar UEFA þar sem liðið mætir Fortuna Hjörring frá Danmörku. Hvað skilar svona góði sumri? „Það er náttúrulega frábært lið, góður þjálfari og við reynum að halda sæmilega utan um þetta. Það hafa verið að stíga upp hjá okkur margir ungir leikmenn. Við sáum það gegn Val um síðustu helgi hvað margar ungar og efnilegar stelpur spiluðu. Framtíðin er björt en við byggjum á traustum grunni,“ Þjálfarinn er hins vegar á förum. Nik Chamberlain tekur við Kristianstad í Svíþjóð um áramótin. Það er væntanlega erfitt að kveðja Nik? „Það er mjög erfitt. Hann er búinn að vera hjá okkur í tvö ár og skila tveimur Íslandsmeistaratitlum og einum bikarmeistartitli. Það gerist ekki betra. En um leið erum við mjög stolt af því að hann sé að fara frá okkur í stór verkefni erlendis. Við teljum það vera rós í hnappagatið hjá Breiðabliki líka. Við óskum honum að sjálfsögðu alls hins besta í því. Við munum fylgjast spennt með honum,“ Lætur lítið uppi Nik getur að líkindum klárað komandi Evrópuleiki en leit að eftirmanni stendur yfir. Breiðablik mætir Fortuna Hjörring í 16-liða úrslitum um miðjan nóvember. „Við erum að flýta okkur hægt. Við ætlum að vanda okkur verulega við það. Auðvitað er erfitt að finna mann sem getur þjálfað meistaralið Breiðabliks. Hann fer núna eftir tímabilið, hvort sem það verður eftir Evrópuleikina, en hvernig það verður nákvæmlega – við höfum ekki fest það í hendi. Það verður gert í fínu samkomulagi, ég hef ekki áhyggjur af því,“ segir Flosi. Hvernig gengur leitin að eftirmanni? „Hún gengur ágætlega.“ Hafið þið haft samband við marga? „Við höfum heyrt í einhverjum.“ Hafið þið tekið einhverja í starfsviðtöl eða slíkt? „Ég ætla ekkert að fara nákvæmlega inn í það hvernig við erum að gera þetta. En við munum ráða góðan þjálfara,“ segir Flosi sem heldur spilunum þétt að sér. Breiðablik Besta deild kvenna Íslenski boltinn Fótbolti Mest lesið Grunur um nauðgun á heimili Schumachers Formúla 1 Vildi ekki að börnin sín myndu alast upp í Englandi Enski boltinn Þrír markverðir valdir en enginn Bjarki Már Handbolti Eina árið sem KR féll: Stjörnustríð, Elvis kvaddi og SÁÁ komið á fót Íslenski boltinn Zaha segir ásakanir Mateta ógeðslegar Enski boltinn Báru saman lið Rikka G og Egils Ploder í Fantasýn: „Rikka gengur aðeins betur“ Enski boltinn Prufa ný VAR-spjöld fyrir þjálfara Fótbolti Sigurbjörn hættur: „Árangurinn hefur verið stórkostlegur“ Sport Ronaldo þénar 150 milljónum meira en Messi Fótbolti Mamardashvili í markinu gegn United Enski boltinn Fleiri fréttir Flýta sér hægt og halda spilunum þétt að sér Gullkálfurinn Gunnar: „Stemningin var rafmögnuð“ Eina árið sem KR féll: Stjörnustríð, Elvis kvaddi og SÁÁ komið á fót Jóhann tekur við Þrótti en Blikar leita áfram „Var alltaf Mist með krabbamein alls staðar annars staðar“ Jóhann Kristinn hættir með Þór/KA Fer frá KA í haust Heimir sagður taka við Fylki Frá Týsvellinum á Ibrox: „Maður þarf alveg að klípa sig annað slagið“ Mollee og Kayla héldu örlitlu lífi í Evrópudraumum Þróttara Uppgjörið FH - Víkingur 3-2 | FH komið með níu tær inn í Evrópukeppni á næsta tímabili Uppgjörið: Valur-Breiðablik 1-1 | Valskonur tóku stig af meisturunum Hallgrímur framlengir við KA Fram gæti orðið stórveldi í íslenskri kvennaknattspyrnu innan örfárra ára Uppgjörið: Þór/KA - Fram 1-1 | Ósáttir Akureyringar enduðu ofar Arnari gekk illa að ná í þunna Víkinga Dæmdu Valsmann í leikbann en drógu það síðan til baka Utan vallar: Var Helgi Guðjóns að eiga Steina Gísla sumar? Björgvin Brimi í Víking Spilaði nærbuxnalaus og fékk UFC-spólur bak við borðið Króati tekur við kvennaliði Keflavíkur Gætu kvatt Bestu deildina án þjálfarans og lykilmanna Sölvi hæstánægður með Gylfa og vill sjá hann í landsliðinu Þorlákur verður áfram með Eyjamenn Hefur verið í liðinu eftir að ný leikstaða uppgötvaðist í Sambandsdeildinni Er eitthvað óeðlilegt að búið sé að gagnrýna þetta Valslið? „Skil ekki hvernig má kýla einhvern í andlitið?“ Hafa fengið áttatíu prósent stiga í boði með Gunnar í byrjunarliðinu Uppgjörið: Valur - Stjarnan 1-3 | Stjarnan lyftir sér upp í fjórða „Þetta er enginn flugeldasýningar Íslandsmeistaratitill“ Sjá meira