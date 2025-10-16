Borgarstjóri Boston svarar Trump Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 16. október 2025 08:30 Michelle Wu var aðeins 36 ára þegar hún var kosin borgarstjóri Boston 2021. epa/CJ GUNTHER Michelle Wu, borgarstjóri Boston, hefur svarað Donald Trump Bandaríkjaforseta vegna hótana hans um að færa leiki á HM í fótbolta næsta sumar úr borginni. Boston er ein ellefu borga í Bandaríkjunum sem hýsa leiki á HM 2026. Áætlað er að sjö leikir á HM á næsta ári fari fram á Gillette-leikvanginum í Massachusetts, heimavelli New England Patriots í NFL-deildinni. Trump hefur hótað að láta færa leiki á HM úr borgum þar sem Demókratar eru við völd. Boston er þar á meðal. Wu, sem Trump lýsti sem róttækri vinstri manneskju, svaraði Bandaríkjaforseta í hlaðvarpinu Java with Jimmy. „Mest af þessu er meitlað í stein með samningum svo enginn einn einstaklingur getur breytt því, jafnvel þótt hann búi í Hvíta húsinu,“ sagði Wu. „Við lifum í heimi þar sem drama, stjórn og það að færa út mörk, áframhaldandi hótanir beinast gegn einstaklingum og samfélögum sem neita að gefa sig og beygja sig undir hatursfulla stefnu. Við höldum áfram að vera þau sem við erum og það þýðir, því miður, að við verðum í umræðunni sem beinist gegn gildum Boston.“ Trump og Gianni Infantino, forseta FIFA, er vel til vina og Bandaríkjaforseti segir að hann myndi færa leiki á HM ef hann myndi óska eftir því. Heimsmeistaramótið 2026 fer fram í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó. Það hefst 11. júní og lýkur með úrslitaleik á MetLife-leikvanginum í New Jersey 19. júlí. HM 2026 í fótbolta Donald Trump Bandaríkin Tengdar fréttir FIFA: Donald Trump ræður engu um það Donald Trump Bandaríkjaforseti hótaði því á dögunum að færa leiki á HM í fótbolta frá borgum sem hann á í deilum við en hann hefur í raun ekkert vald til þess. 2. október 2025 09:30 Trump hikar ekki við að færa leiki á HM úr hættulegum borgum Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að hann muni færa leiki á heimsmeistaramótinu í fótbolta úr borgum sem hann telur ótryggar. 26. september 2025 09:30 Mest lesið „Var alltaf Mist með krabbamein alls staðar annars staðar“ Íslenski boltinn Ricky Hatton fyrirfór sér Sport NRK um Sædísi í kvöld: Grét sáran eftir að hafa „misst hausinn gjörsamlega“ Fótbolti Dóttir Katrínar Tönju komin í heimin Sport Tímabilið búið hjá Sævari Atla: „Ótrúlega svekkjandi“ Fótbolti HM í fótbolta „í samkeppni“ við HM í handbolta Fótbolti Frákastadrottningin fyrirsæta hjá Victoria's Secret Körfubolti Messi með nýtt fótboltamót og býður öllum „félögunum sínum“ nema einu Fótbolti Súmóglímukappar mættir til London: Þurftu að styrkja salernin Sport Faðir Lamine Yamal sagður pressa á brottför frá Barcelona Fótbolti Fleiri fréttir Tímabilið búið hjá Sævari Atla: „Ótrúlega svekkjandi“ Borgarstjóri Boston svarar Trump „Var alltaf Mist með krabbamein alls staðar annars staðar“ HM í fótbolta „í samkeppni“ við HM í handbolta Messi með nýtt fótboltamót og býður öllum „félögunum sínum“ nema einu NRK um Sædísi í kvöld: Grét sáran eftir að hafa „misst hausinn gjörsamlega“ Faðir Lamine Yamal sagður pressa á brottför frá Barcelona Vigdís Lilja lagði upp sigurmarkið þegar allt stefndi í vító Töpuðu á VAR-vítaspyrnu á áttundu mínútu í uppbótatíma Jóhann Kristinn hættir með Þór/KA Cecilía og Karólína verða líka í pottinum með Blikum Fékk bann fyrir fagnið á móti Liverpool Blikakonur í 16-liða úrslit í Evrópu Rekinn eftir tapið gegn Færeyjum: „Algjörlega óafsakanlegt og ég axla fulla ábyrgð“ Sjáðu öll mörk Salahs gegn United Fer frá KA í haust Snýr aftur eftir 30 mánaða bann Móðgaði Everton sem svaraði fyrir sig á samfélagsmiðlum Gagnrýnir Heimi og segir hann ekki þekkja leikmenn Tuchel hafði gaman að skotum enskra stuðningsmanna Lukaku segist hafa verið fjárkúgaður af fólki sem vildi ekki skila líki föður hans Trump hótar að taka HM-leiki af Boston Coote viðurkennir að hafa framleitt barnaníðsefni Heimir staðfastur þrátt fyrir kjaftshögg Szoboszlai Aðeins tuttugu sæti enn laus á HM Fertugur Ronaldo sló met og hjálpaði Heimi Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki England inn á HM án þess að fá á sig mark Góður tími fyrir nýjar raddir og íhugaði að hætta sjálfur Potter annt um Svíþjóð og vill taka við landsliðinu Sjá meira