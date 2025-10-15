Við gætum farið að aka Sundabraut eftir sjö ár Kristján Már Unnarsson skrifar 15. október 2025 22:00 Tenging Sundabrautar við Grafarvogshverfi yrði á svæði gömlu öskuhauganna í Gufunesi. Þar lægi Sundabrautin undir hringtorgi. Fjær er brúin yfir Kleppsvík, Sundabrúin, sýnd sem hábrú. Efla Framkvæmdir við Sundabraut gætu hafist eftir tvö ár, gangi áform stjórnvalda eftir. Þeir sem vilja lýsa skoðun sinni hafa núna sex vikna frest, til 30. nóvember, til að koma áliti sínu á framfæri. Langstærsti og dýrasti verkþátturinn verður þverun Kleppsvíkur, milli Sundahafnar og Gufuness, hvort sem hún verður með jarðgöngum eða brú. Sjá má umhverfismatsskýrsluna og koma athugasemdum á framfæri í skipulagsgátt. Sundabrú séð úr Elliðavogi. Hún yrði lengsta brú Íslands, nærri 1,2 kílómetra löng. Hér er hún sýnd sem hábrú.Efla Í matsskýrslu Vegagerðarinnar er sýnd bæði lágbrú frá Holtagörðum en einnig hábrú til að skip gætu siglt undir, eins og lýst er hér í kvöldfréttum Sýnar: Þessi nærri tólfhundruð metra langa brú yrði sú lengsta á Íslandi. Miðað er við að hábrú milli Holtagarða og Gufuness yrði þrjátíu metra há. Svona gæti jarðgangamunni litið út suðaustan Laugarness.Efla Ef jarðgöng yrðu valin myndi gangamunni suðaustan Laugarness líta svona út en gangamunni nær Holtagörðum myndi tengjast inn í Sæbrautarstokk og sæist ekki á yfirborði. Tenging Sundabrautar við Grafarvog.Efla Tenging við Grafarvogshverfið er sýnd með hringtorgi á svæði gömlu öskuhauganna í Gufunesi. Veglínan um Gufunes.Efla Til norðurs frá Gufuneshöfða lægi Sundbrautin yfir gömlu öskuhaugana og síðan áfram til norðurs til Geldinganess. Veglínan yfir Eiðsvík milli Gufuness og Geldinganess.Efla Tengingin yfir á Geldinganes væri á grjótfyllingu yfir Eiðsvíkina með stuttum brúm. Þar sést til hægri sést hvernig vegurinn yrði sprengdur niður í gegnum bunguna á Geldinganesi. Veglínan yfir Leiruvog milli Geldinganess og Álfsness.Efla Frá Geldinganesi yfir á Gunnunes og Álfsnes yrði Sundabrautin bæði á grjótfyllingu yfir Leiruvog en einnig með nokkuð stórri brú og annarri minni. Veglínan um Álfsnes. Fjær er Geldinganes. Hér sést vel það mikla byggingarland sem verður aðgengilegra með Sundabraut.Efla Þegar komið er yfir á Álfsnes sjá hönnuðir fyrir sér að svona myndi brautin líta út þar. Þarna sést líka dæmi um byggingarlandið sem opnast með Sundabraut bæði á Álfsnesi og í Víðinesi sem og á Geldinganesi. Séð yfir KollafjörðEfla Nyrsti áfanginn yrði svo þvert yfir Kollafjörð, milli Álfsness og Kjalarness. Þar yrði að mestu grjótfylling með tveimur samsíða brúm í miðju. Horft frá bílastæðinu við Esjurætur.Efla Eitt sjónarhornið í matsskýrslunni er frá bílastæðinu við Esjurætur. Þar sjáum við betur grjótgarðinn og brúaropið í miðju þegar horft er út Kollafjörð. Veglína Sundabrautar, samkvæmt umhverfismatsskýrslu. Við þverun Kleppsvíkur er boðið upp á tvo aðalvalkosti, jarðgöng eða hábrú.Grafík/Hjalti Freyr Ragnarsson Vegagerðin vonast til að hægt verði að bjóða verkið út á næsta ári og ljúka samningum síðla árs 2027. Framkvæmdir gætu þá hafist eftir tvö ár. Verktími yrði sennilega fimm ár þannig að Sundabraut gæti öll verið tilbúin árið 2032. Svona gæti 30 metra há Sundabrú litið út.Efla Það færi eftir útfærslu hvað Sundabraut myndi kosta. Brúarleiðin er talin kosta vel á annað hundrað milljarða króna. Jarðgöng eru talin 10 til 25 milljörðum dýrari. En hvor leiðin sem yrði valin yrði þetta dýrasta einstaka vegaframkvæmd Íslandssögunnar. Fjögur ár eru frá því samgönguráðherra og borgarstjóri undirrituðu viljayfirlýsingu sem kom verkefninu í núverandi farveg: Sundabraut Vegagerð Reykjavík Vegtollar Skipulag Samgöngur Umhverfismál Mosfellsbær Tengdar fréttir Búið að birta umhverfismatsskýrslu fyrir Sundabraut Við lagningu Sundabrautar eru brúarkostir töluvert hagkvæmari í framkvæmd og rekstri en göng og uppfylla markmið framkvæmdarinnar betur. Þetta er meðal þess sem lesa má úr nýútkominni umhverfismatsskýrslu vegna Sundabrautar. Vegagerðin og Reykjavíkurborg standa samanlagt að sex kynningarfundum vegna verkefnisins næstu vikurnar. 13. október 2025 14:29 Styttist í stóra ákvörðun vegna Sundabrautar Formaður verkefnastjórnar hjá Vegagerðinni segir eitt af markmiðum Sundabrautar að auka ekki umferð í íbúagötum. Von er á umhverfismati vegna Sundabrautar á næstu dögum og mun Reykjavíkurborg í kjölfarið auglýsa tillögu að breyttu aðalskipulagi þar sem fram kemur hvort göng eða brú yfir Kleppsvík verður fyrir valinu. 13. október 2025 12:15 Vegagerðin sannfærð um kosti brúar umfram göng Vegagerðin telur að markmið um bættar samgöngur fyrir alla ferðamáta með lagningu Sundabrautar náist að mestu með því að byggja brú yfir Kleppsvík, jarðgöng nái síður að uppfylla þau markmið, þau útiloki samgöngumöguleika hjólandi og gangandi. Í undirbúningi séu opnir kynningarfundir vegna væntanlegrar umhverfismatsskýrslu um brautina, sem von er á í samráðsgátt Skipulagsstofnunar í næstu viku. 9. október 2025 15:48 Yfirlýsing um Sundabraut: „Má segja að framkvæmdin sé hafin þótt engin sjáist grafan“ Framkvæmdir við Sundabraut eiga að hefjast eftir fimm ár og brautin að vera tilbúin eftir tíu ár, samkvæmt yfirlýsingu sem samgönguráðherra og borgarstjóri undirrituðu á Vogabakka í Sundahöfn síðdegis. Leggja á brautina alla leið í einni samfelldri framkvæmd og efna til alþjóðlegrar hönnunarsamkeppni um útlit Sundabrúar, verði hún fyrir valinu. 6. júlí 2021 22:15 Mest lesið Lést samstundis þegar ekið var á hana á 143 kílómetra hraða Innlent Greip inn í þegar aldraður faðir hans keypti bíl handa vinkonu sinni Innlent Gummi Emil sver af sér ásakanir um dýraníð: „Ég bað hestinn afsökunar“ Innlent Ólga vegna samskiptaleka: „Ég elska Hitler“ Erlent Bankinn hefur samband ef hann skuldar þér pening Innlent Sóttur sex sinnum á sjúkrabíl og slökkviliðið stefnir vegna skuldar Innlent Segir óvirðingu að kalla Ljósið „samtök úti í bæ“ Innlent Þingmenn misvel klæddir þegar þeir voru reknir út Innlent Rússneskur kafbátur í fylgd sænska hersins Erlent Karlmaður í haldi vegna gruns um brot gegn barni í Hafnarfirði Innlent Fleiri fréttir Minnst ellefu hundar drepist við Geirsnef: „Áfall að sjá dýrið sitt hlaupa í dauðann“ Við gætum farið að aka Sundabraut eftir sjö ár Þingmenn misvel klæddir þegar þeir voru reknir út Meintur brennuvargur í haldi lögreglu Réðst með hnífi á fanga á Litla-Hrauni Norrænir bankar skoði hvort breyta þurfi skilmálum vegna dómsins Fimmtíu ný störf í Bláskógabyggð vegna nýs baðlóns Lífeyrissjóðs-, bíla- og neytendalán gætu líka reynst ólögleg Segir óvirðingu að kalla Ljósið „samtök úti í bæ“ Áhrif vaxtamálsins, útlit Sundabrautar og þingmenn á hlaupum Vill að Þórunn tilnefni Trump til friðarverðlauna Nóbels Sóttur sex sinnum á sjúkrabíl og slökkviliðið stefnir vegna skuldar Greip inn í þegar aldraður faðir hans keypti bíl handa vinkonu sinni Gummi Emil sver af sér ásakanir um dýraníð: „Ég bað hestinn afsökunar“ Biðtíminn sé dauðans alvara sem auki álag ofan í áfallið Álag á bráðamóttöku og fólk beðið um að leita annað Sigríður Andersen nýr þingflokksformaður Miðflokksins Karlmaður í haldi vegna gruns um brot gegn barni í Hafnarfirði Bankinn hefur samband ef hann skuldar þér pening Mál leiðbeinandans á Múlaborg á leið til héraðssaksóknara „Það er allt svart þarna inni“ Ekki láglaunakvenna að axla ábyrgð á innleiðingu kynjajafnréttis Íslandsbanki ætlar að hafa frumkvæði að endurgreiðslu til kúnna Lést samstundis þegar ekið var á hana á 143 kílómetra hraða Vilja þjóðfund um menntamál og framtíð landsins „Þessi málaflokkur er bara í drasli“ Þurrt og bjart suðaustan til og stinningskaldi í kortunum Nærliggjandi hús rýmt þegar eldur kom upp á Ásbrú í morgun Vildu bregðast við sterku ákalli fólks sem hafði misst skyndilega Endurkaupaáætlun fyrir Grindvíkinga kynnt eftir áramót Sjá meira