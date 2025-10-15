Innlent

Við gætum farið að aka Sunda­braut eftir sjö ár

Kristján Már Unnarsson skrifar
Tenging Sundabrautar við Grafarvogshverfi yrði á svæði gömlu öskuhauganna í Gufunesi. Þar lægi Sundabrautin undir hringtorgi. Fjær er brúin yfir Kleppsvík, Sundabrúin, sýnd sem hábrú.
Tenging Sundabrautar við Grafarvogshverfi yrði á svæði gömlu öskuhauganna í Gufunesi. Þar lægi Sundabrautin undir hringtorgi. Fjær er brúin yfir Kleppsvík, Sundabrúin, sýnd sem hábrú. Efla

Framkvæmdir við Sundabraut gætu hafist eftir tvö ár, gangi áform stjórnvalda eftir. Þeir sem vilja lýsa skoðun sinni hafa núna sex vikna frest, til 30. nóvember, til að koma áliti sínu á framfæri.

Langstærsti og dýrasti verkþátturinn verður þverun Kleppsvíkur, milli Sundahafnar og Gufuness, hvort sem hún verður með jarðgöngum eða brú. Sjá má umhverfismatsskýrsluna og koma athugasemdum á framfæri í skipulagsgátt.

Sundabrú séð úr Elliðavogi. Hún yrði lengsta brú Íslands, nærri 1,2 kílómetra löng. Hér er hún sýnd sem hábrú.Efla

Í matsskýrslu Vegagerðarinnar er sýnd bæði lágbrú frá Holtagörðum en einnig hábrú til að skip gætu siglt undir, eins og lýst er hér í kvöldfréttum Sýnar:

Þessi nærri tólfhundruð metra langa brú yrði sú lengsta á Íslandi. Miðað er við að hábrú milli Holtagarða og Gufuness yrði þrjátíu metra há.

Svona gæti jarðgangamunni litið út suðaustan Laugarness.Efla

Ef jarðgöng yrðu valin myndi gangamunni suðaustan Laugarness líta svona út en gangamunni nær Holtagörðum myndi tengjast inn í Sæbrautarstokk og sæist ekki á yfirborði.

Tenging Sundabrautar við Grafarvog.Efla

Tenging við Grafarvogshverfið er sýnd með hringtorgi á svæði gömlu öskuhauganna í Gufunesi. 

Veglínan um Gufunes.Efla

Til norðurs frá Gufuneshöfða lægi Sundbrautin yfir gömlu öskuhaugana og síðan áfram til norðurs til Geldinganess.

Veglínan yfir Eiðsvík milli Gufuness og Geldinganess.Efla

Tengingin yfir á Geldinganes væri á grjótfyllingu yfir Eiðsvíkina með stuttum brúm. Þar sést til hægri sést hvernig vegurinn yrði sprengdur niður í gegnum bunguna á Geldinganesi.

Veglínan yfir Leiruvog milli Geldinganess og Álfsness.Efla

Frá Geldinganesi yfir á Gunnunes og Álfsnes yrði Sundabrautin bæði á grjótfyllingu yfir Leiruvog en einnig með nokkuð stórri brú og annarri minni.

Veglínan um Álfsnes. Fjær er Geldinganes. Hér sést vel það mikla byggingarland sem verður aðgengilegra með Sundabraut.Efla

Þegar komið er yfir á Álfsnes sjá hönnuðir fyrir sér að svona myndi brautin líta út þar. Þarna sést líka dæmi um byggingarlandið sem opnast með Sundabraut bæði á Álfsnesi og í Víðinesi sem og á Geldinganesi.

Séð yfir KollafjörðEfla

Nyrsti áfanginn yrði svo þvert yfir Kollafjörð, milli Álfsness og Kjalarness. Þar yrði að mestu grjótfylling með tveimur samsíða brúm í miðju.

Horft frá bílastæðinu við Esjurætur.Efla

Eitt sjónarhornið í matsskýrslunni er frá bílastæðinu við Esjurætur. Þar sjáum við betur grjótgarðinn og brúaropið í miðju þegar horft er út Kollafjörð.

Veglína Sundabrautar, samkvæmt umhverfismatsskýrslu. Við þverun Kleppsvíkur er boðið upp á tvo aðalvalkosti, jarðgöng eða hábrú.Grafík/Hjalti Freyr Ragnarsson

Vegagerðin vonast til að hægt verði að bjóða verkið út á næsta ári og ljúka samningum síðla árs 2027. Framkvæmdir gætu þá hafist eftir tvö ár. Verktími yrði sennilega fimm ár þannig að Sundabraut gæti öll verið tilbúin árið 2032.

Svona gæti 30 metra há Sundabrú litið út.Efla

Það færi eftir útfærslu hvað Sundabraut myndi kosta. Brúarleiðin er talin kosta vel á annað hundrað milljarða króna. Jarðgöng eru talin 10 til 25 milljörðum dýrari. En hvor leiðin sem yrði valin yrði þetta dýrasta einstaka vegaframkvæmd Íslandssögunnar.

Fjögur ár eru frá því samgönguráðherra og borgarstjóri undirrituðu viljayfirlýsingu sem kom verkefninu í núverandi farveg:

