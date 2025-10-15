Einn er í haldi lögreglunnar á Suðurlandi vegna gruns um íkveikju í fjölbýlishúsi við Fossveg á Selfossi í dag. Eldur kom upp í sama fjölbýlishúsi þrisvar sinnum í síðasta mánuði og lögregla rannsakar hvort um einn og sama brennuvarg ræði í öllum fjórum málunum.
Þetta staðfestir Garðar Már Garðarsson aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi í samtali við fréttastofu. Hann segir viðkomandi með réttarstöðu sakbornings í tengslum við meinta íkveikju í dag en eðlilega rannsaki lögregla aðild hans að þremur öðrum sambærilegum málum að undanförnu. Rúv greindi fyrst frá bruna dagsins.
Eldur kom þrisvar sinnum upp á einni viku í september í húsinu. Fyrst var það um hábjartan dag í geymslurými á jarðhæð byggingarinnar. Og síðan í tvígang í ruslageymslu í stigahúsi byggingarinnar en öll þrjú atvikin eru rannsökuð sem íkveikjur.
Klukkan 13:47 í dag barst lögreglu að sögn Garðars tilkynning um brunabletti í gólfteppi á stigagangi. Mikil reyklykt var á stigagangi. Óþarft var að boða brunavarnir þar sem eldur logaði ekki þegar tilkynningin barst.
Í framhaldinu var einn handtekinn og er að sögn Garðars enn í haldi lögreglu. Enn eigi eftir að taka frekari skýrslu af honum. Garðar segir tæknideild lögreglu hafa tekið sýni á vettvangi og gert húsleit á heimili hins grunaða. Lögregla veitir ekki upplýsingar um aldur eða kyn hins grunaða að svo stöddu.
Lögregla og brunavarnir lýstu nýlega yfir áhyggjum af stöðu mála og að rannsókn stæði yfir. Íbúi í fjölbýlishúsinu lýsti verstu viku lífs síns í viðtali við fréttastofu nýlega.
„Maður bara er að missa heimilið sitt. Maður er skíthræddur við það og maður er skíthræddur um að maður brenni inni,“ sagði Kjartan Már Niemenen íbúi í húsinu.
Í gær var lögreglunni á Suðurlandi tilkynnt um eld í nytjamarkaði á Selfossi. Garðar segir lögreglu rannsaka hvort þar hafi verið um íkveikju að ræða en enn sé óvíst hvort atvikið tengist þessu að nokkru leyti.
Tæp vika er síðan Jón Gunnar Þórhallsson aðalvarðstjóri á Selfossi sagði leit að meintum brennuvargi hafa engu skilað. Málið væri rannsakað af mikilli festu.
Leit lögreglu á Suðurlandi að meintum brennuvargi á Selfossi hefur engu skilað. Rannsókn lögreglunnar á endurteknum eldsvoða í fjölbýlishúsi á Selfossi í lok september er í fullum gangi og rannsakað sem íkveikjur. Íbúar hafa sagst dauðhræddir um líf sitt og heilsu.
Íbúi við Fossveg á Selfossi þar sem eldur hefur komið upp þrisvar á einni viku segir um verstu viku lífs síns að ræða. Formaður húsfélagsins segir algjöra tilviljun ráða því að ekki hafi farið mun verr. Lögreglan leggur allt sem hún á í að hafa hendur í hári mögulegs brennuvargs.
Bæði lögreglan á Selfossi og Brunavarnir Árnessýslu hafa áhyggjur af því að brennuvargur gangi laus í bænum en eldur hefur komið upp í sama fjölbýlishúsinu þrisvar sinnum á einni viku. Allir þrír eldsvoðarnir eru rannsakaðir sem íkveikjur.