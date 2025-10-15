Sænski herinn hefur í morgun fylgt rússneskum kafbáti á Eystrasalti. Bæði skip og þota sænska hersins fylgja kafbátnum sem í gær sigldi inn Eystrasalt um Stórabelti að því er fram kemur í fréttatilkynningu frá sænska hernum í morgun.
Herþota og skip úr flota sænska hersins komu til móts við kafbátinn við Kattegat og fylgja honum nú þétt eftir. Um sé að ræða reglubundna aðgerð sem sé framkvæmd í nánu samstarfi við önnur bandalagsríki. Fram kemur í tilkynningunni að sænski herinn hafi góða yfirsýn og mynd af aðstæðum í sínu nærumhverfi.
Í samtali við sænska blaðið Expressen segir Jonas Beltrame-Linné, fjölmiðlafulltrúi hjá sænska hernum, að kafbáturinn sé vel sýnilegur frá yfirborði og allt gangi samkvæmt áætlun. Hann tekur einnig fram að kafbáturinn sé á alþjóðlegu hafsvæði og hafi ekki siglt inn á sænskt yfirráðasvæði.
Ekki liggur ljóst fyrir hvort danski herinn hafi aðkomu að aðgerðinni að því er fram kemur í umfjöllun TV2.
Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, hæddist að rússneska flotanum á blaðamannafundi í gær þegar hann sagði að rússneski kafbáturinn Novorossiysk, sem sást á ferðinni meðfram ströndum Frakklands áleiðis að Norðursjó, væri „haltrandi“ á leiðinni heim. Umræddur kafbátur hefur verið bilaður á brölti í nokkrun tíma. Ekki hefur verið staðfest um hvort um sama kafbát er að ræða en sænska ríkisútvarpið SVT fullyrðir í sinni umfjöllun um málið að þar sé á ferðinni sami kafbáturinn.
Fréttin hefur verið uppfærð.