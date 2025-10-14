Fertugur Ronaldo sló met og hjálpaði Heimi Sindri Sverrisson skrifar 14. október 2025 20:52 Cristiano Ronaldo bætti við enn einu metinu í kvöld. Getty/Jose Manuel Alvarez Rey Portúgal tókst ekki að landa HM-farseðli í kvöld þegar liðið gerði 2-2 jafntefli við Ungverjaland á heimavelli. Cristiano Ronaldo skoraði bæði mörk liðsins og setti met, og staða Portúgala er áfram góð. Ronaldo jafnaði metin í 1-1 á 22. mínútu og var þá búinn að bæta metið yfir flest mörk skoruð í undankeppni HM, með sínu fertugasta marki, fjörutíu ára gamall. Fyrra metið átti Cristian Ruiz frá Gvatemala. En Ronaldo var ekki hættur og skoraði 41. markið rétt fyrir hálfleik. Það dugði þó ekki til sigurs því Liverpool-maðurinn Dominik Szoboszlai skoraði afar dýrmætt jöfnunarmark fyrir Ungverja í uppbótartíma. Portúgal er efst í riðlinum með 10 stig, Ungverjaland er með 5, Írarnir hans Heimis Hallgrímssonar 4 og Armenía 3 stig, þegar tvær umferðir eru eftir. Efsta liðið kemst beint á HM en liðið í 2. sæti fer í umspil. Merino með tvö fyrir Spán Línur eru orðnar ansi skýrar í E-riðli þar sem Spánn virðist ætla að tryggja sér efsta sætið og Tyrkland 2. sæti. Spánn vann Búlgaríu í kvöld, 4-0 þar sem Mikel Merino skoraði tvennu, og Tyrkland skellti Georgíu, 4-1, þar sem Merih Demiral skoraði einnig tvennu. Spánverjar eru með 12 stig fyrir síðustu tvær umferðirnar, Tyrkland 9, Georgía 3 og Búlgaría 0. Markatala Spánar er einnig mun betri en Tyrklands. Ítalía heldur í veika von um að ná Noregi Í I-riðli héldu Ítalir í veika von um að ná toppsætinu af Noregi með 3-0 sigri gegn Ísrael. Norðmenn eru með 18 stig, Ítalir 15 og Ísraelar 9, þegar aðeins tvær umferðir eru eftir, en markatala Noregs er 16 mörkum betri en hjá Ítalíu og markatala Ítalíu 14 mörkum betri en hjá Ísrael. Úrslitin eru því nokkuð ljós, nema að Noregur misstígi sig gegn Eistlandi í næsta mánuði. HM 2026 í fótbolta Tengdar fréttir England inn á HM án þess að fá á sig mark Englendingar tryggðu sér í kvöld sæti á HM næsta sumar, þegar mótið fer fram í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada. England tryggði sér HM-sætið með öruggum 5-0 sigri gegn Lettlandi í Riga. 14. október 2025 20:34 Mest lesið Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki Fótbolti Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Fótbolti Fram - Porto | Þorsteinn Leó mætir Íslandsmeisturunum Handbolti Sjáðu mörk Íslands og Frakklands Fótbolti Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Fótbolti Kostuleg langstökkskeppni Nablans og Tomma Steindórs: „Á ég að spretta?“ Körfubolti Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Fótbolti Sautján ára nýliði í landsliðinu Fótbolti Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Fótbolti Gerði 40 stig í síðasta leik: „Ansi hræddur um að hann sé eitthvað sem Grindavík vill ekki“ Sport Fleiri fréttir Fertugur Ronaldo sló met og hjálpaði Heimi Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki England inn á HM án þess að fá á sig mark Góður tími fyrir nýjar raddir og íhugaði að hætta sjálfur Potter annt um Svíþjóð og vill taka við landsliðinu Héldu hreinu í öllum tíu leikjunum í undankeppninni Heimir sagður taka við Fylki Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Jon Dahl rekinn Sautján ára nýliði í landsliðinu Svona var blaðamannafundur Þorsteins Courtois greip í tómt þegar rotta hljóp inn á völlinn Lagerbäck útilokar að taka við Svíum Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Myndasyrpa: Ógleymanlegt kvöld í Dalnum Rúnar dásamaði Daníel: „Mjög öruggur í öllum sínum aðgerðum“ „Ljóðrænt réttlæti eftir það sem gerðist í París“ „Stuðningurinn gaf okkur þessi auka tíu prósent“ „Sýndum þjóðinni hvað í okkur býr“ „Gæti ekki verið stoltari af mínum mönnum“ „Eina skiptið sem við spilum almennilega í seinni hálfleik“ „Pirraður því við áttum meira skilið“ Einkunnir Íslands gegn Frakklandi: Hákon Arnar allra mikilvægastur af mörgum góðum Fíaskó Svía ætlar engan endi að taka Uppgjörið: Ísland - Frakkland 2-2 | Frækin úrslit gegn Frökkum X-ið eftir leik: Frakkarnir lentu í tiki-taka köðlum Arnars Gunnlaugssonar „Ég vildi bara reyna að setja annað“ Úkraína hélt sér fyrir ofan Ísland Sjá meira