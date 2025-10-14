Fótbolti

Fer­tugur Ronaldo sló met og hjálpaði Heimi

Sindri Sverrisson skrifar
Cristiano Ronaldo bætti við enn einu metinu í kvöld.
Cristiano Ronaldo bætti við enn einu metinu í kvöld. Getty/Jose Manuel Alvarez Rey

Portúgal tókst ekki að landa HM-farseðli í kvöld þegar liðið gerði 2-2 jafntefli við Ungverjaland á heimavelli. Cristiano Ronaldo skoraði bæði mörk liðsins og setti met, og staða Portúgala er áfram góð.

Ronaldo jafnaði metin í 1-1 á 22. mínútu og var þá búinn að bæta metið yfir flest mörk skoruð í undankeppni HM, með sínu fertugasta marki, fjörutíu ára gamall. Fyrra metið átti Cristian Ruiz frá Gvatemala. En Ronaldo var ekki hættur og skoraði 41. markið rétt fyrir hálfleik.

Það dugði þó ekki til sigurs því Liverpool-maðurinn Dominik Szoboszlai skoraði afar dýrmætt jöfnunarmark fyrir Ungverja í uppbótartíma.

Portúgal er efst í riðlinum með 10 stig, Ungverjaland er með 5, Írarnir hans Heimis Hallgrímssonar 4 og Armenía 3 stig, þegar tvær umferðir eru eftir. Efsta liðið kemst beint á HM en liðið í 2. sæti fer í umspil.

Merino með tvö fyrir Spán

Línur eru orðnar ansi skýrar í E-riðli þar sem Spánn virðist ætla að tryggja sér efsta sætið og Tyrkland 2. sæti. Spánn vann Búlgaríu í kvöld, 4-0 þar sem Mikel Merino skoraði tvennu, og Tyrkland skellti Georgíu, 4-1, þar sem Merih Demiral skoraði einnig tvennu.

Spánverjar eru með 12 stig fyrir síðustu tvær umferðirnar, Tyrkland 9, Georgía 3 og Búlgaría 0. Markatala Spánar er einnig mun betri en Tyrklands.

Ítalía heldur í veika von um að ná Noregi

Í I-riðli héldu Ítalir í veika von um að ná toppsætinu af Noregi með 3-0 sigri gegn Ísrael. Norðmenn eru með 18 stig, Ítalir 15 og Ísraelar 9, þegar aðeins tvær umferðir eru eftir, en markatala Noregs er 16 mörkum betri en hjá Ítalíu og markatala Ítalíu 14 mörkum betri en hjá Ísrael. Úrslitin eru því nokkuð ljós, nema að Noregur misstígi sig gegn Eistlandi í næsta mánuði.

HM 2026 í fótbolta

Tengdar fréttir

England inn á HM án þess að fá á sig mark

Englendingar tryggðu sér í kvöld sæti á HM næsta sumar, þegar mótið fer fram í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada. England tryggði sér HM-sætið með öruggum 5-0 sigri gegn Lettlandi í Riga.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið