„Mjög slæmt og erfitt að horfa upp á svona“ Tómas Arnar Þorláksson skrifar 14. október 2025 12:24 Húsnæði Primex stóð í ljósum logum í gær. vísir/hilmar Mikill eldur kom upp í húsnæði Primex á Siglufirði í gærkvöldi og vinnur slökkviliðið enn að því að tryggja vettvang. Framkvæmdastjóri Primex segist hryggur vegna atviksins en um mikilvægasta húsnæði fyrirtækisins er að ræða. Slökkvilið Fjallabyggðar vann sleitulaust í alla nótt við að ráða niðurlögum eldsins og náði loks tökum á honum um klukkan fimm í morgun. Jóhann K. Jóhannsson slökkviliðsstjóri sagði í samtali við fréttastofu í morgun að eldsupptök væru með öllu óljós en málið er nú til rannsóknar hjá lögreglu. Ljóst er að um mikið tjón sé að ræða. „Þegar ég kom að sá ég strax í upphafi að það var mjög mikill eldur í húsinu. Þá var allt slökkvilið kallað út en ég kallaði einnig eftir aðstoð frá Dalvík og Akureyri. Það fór töluvert púður í það að verja samtengdar byggingar og sjá til þess að eldurinn myndi ekki færast á milli húsa.“ Slökkviliðið verði á vettvangi í allan dag. „Já, ég á von á því. Við eigum eftir að fá bara frekari aðstoð frá nágrannaliðunum okkar til að koma mönnum í hvíld.“ Húsnæðið sem um ræðir er verksmiðja þar sem lífvirkt trefjaefni eru unnin úr rækjuskel. Vigfús Rúnarsson, framkvæmdastjóri Primex, segir að engin framleiðsla muni fara fram í dag en annars sé ómögulegt að segja til um framhaldið. „Sko, þakið er náttúrulega frekar skemmt. En að öðru leyti getum við í rauninni ekkert sagt til um ástandið enn þá. Við höfum ekki fengið að fara inn og skoða.“ Er þetta mikilvægasta húsnæðið í rekstri fyrirtækisins? „Já, það má segja það.“ Hann vonast til að geta kannað vettvang sem allra fyrst og þakkar fyrir að eldurinn hafi ekki náð að dreifa úr sér. Um áfall sé að ræða. „Já, þetta er náttúrulega bara mjög slæmt og erfitt að horfa upp á svona.“ Fjallabyggð Slökkvilið Mest lesið Hrakfarir á heimleið frá Tene: „Ferðumst innanlands á næstunni og engar jólagjafir í ár“ Innlent Vilja nýja leið fyrir strætó í Fossvogi í gegnum tvo botnlanga Innlent Loka sendiráðinu örfáum dögum eftir veitingu Nóbelsverðlauna Erlent Flugumferðarstjórar boða vinnustöðvun Innlent Enn verið að slökkva í síðustu glæðunum Innlent Hegseth í stríði við blaðamenn Erlent Afþakka „fáránlegt“ 250 milljóna framlag Jöfnunarsjóðs Innlent Aðeins fjórum líkum af 28 skilað og óvíst um afvopnun Erlent Aftur á fjöllum og í veiði á fjórhjóli fyrir fólk með skerta hreyfigetu Innlent Heimferðin frá Tenerife algjör martröð Innlent Fleiri fréttir „Mjög slæmt og erfitt að horfa upp á svona“ Minniháttar eldur í Nytjamarkaði á Selfossi Afþakka „fáránlegt“ 250 milljóna framlag Jöfnunarsjóðs Verkfall yfirvofandi hjá flugumferðarstjórum og stórbruni á Siglufirði Aftur á fjöllum og í veiði á fjórhjóli fyrir fólk með skerta hreyfigetu Átján ára veitti manni „langan og djúpan gapandi skurð“ Kókaín, MDMA og mikið magn ketamíns í Norrænu Flugumferðarstjórar boða vinnustöðvun Meirihluti hlynntur aðskilnaði ríkis og kirkju Aldrei færri á móti olíuleit vegna náttúruverndarsjónarmiða „Aðstoðin verður að fá greiða leið inn á Gasa“ Eldur í nýbyggingu í Gufunesi Enn verið að slökkva í síðustu glæðunum Vilja nýja leið fyrir strætó í Fossvogi í gegnum tvo botnlanga Slagorð í anda erlendra flokka sem setja þjóðernishyggju á oddinn Hrakfarir á heimleið frá Tene: „Ferðumst innanlands á næstunni og engar jólagjafir í ár“ Eldur logar á Siglufirði Bréfin björguðu lífi hans í rússneska fangelsinu „Enn einn hundur dáinn“ og kallað eftir úrbótum hjá borginni Bókaþjófur herjar á íslenska rithöfunda á ný Martraðarkennd reynsla í fangelsi hjóm í samanburði við þjáningu Palestínumanna Magga Stína segir sögu sína í kvöldfréttum Fannst sofandi í gámi og var vísað í burtu Annar starfsmaður þingflokks Sjálfstæðisflokksins hættir Myndu ekki vilja stýra sveitarfélagi sem þvingað væri til sameiningar Blaðamaður DV ekki brotlegur í umfjöllun um hæfi lögreglustjórans í Eyjum Heimferðin frá Tenerife algjör martröð Enn vesen í Vesturbæjarlaug Búið að birta umhverfismatsskýrslu fyrir Sundabraut Fámennir hópar sagðir geta skuldbundið sveitarfélög með frumvarpi ráðherra Sjá meira