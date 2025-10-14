Innlent

„Mjög slæmt og erfitt að horfa upp á svona“

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Húsnæði Primex stóð í ljósum logum í gær.
Húsnæði Primex stóð í ljósum logum í gær. vísir/hilmar

Mikill eldur kom upp í húsnæði Primex á Siglufirði í gærkvöldi og vinnur slökkviliðið enn að því að tryggja vettvang. Framkvæmdastjóri Primex segist hryggur vegna atviksins en um mikilvægasta húsnæði fyrirtækisins er að ræða.

Slökkvilið Fjallabyggðar vann sleitulaust í alla nótt við að ráða niðurlögum eldsins og náði loks tökum á honum um klukkan fimm í morgun. Jóhann K. Jóhannsson slökkviliðsstjóri sagði í samtali við fréttastofu í morgun að eldsupptök væru með öllu óljós en málið er nú til rannsóknar hjá lögreglu. Ljóst er að um mikið tjón sé að ræða.

„Þegar ég kom að sá ég strax í upphafi að það var mjög mikill eldur í húsinu. Þá var allt slökkvilið kallað út en ég kallaði einnig eftir aðstoð frá Dalvík og Akureyri. Það fór töluvert púður í það að verja samtengdar byggingar og sjá til þess að eldurinn myndi ekki færast á milli húsa.“

Slökkviliðið verði á vettvangi í allan dag.

„Já, ég á von á því. Við eigum eftir að fá bara frekari aðstoð frá nágrannaliðunum okkar til að koma mönnum í hvíld.“

Húsnæðið sem um ræðir er verksmiðja þar sem lífvirkt trefjaefni eru unnin úr rækjuskel. Vigfús Rúnarsson, framkvæmdastjóri Primex, segir að engin framleiðsla muni fara fram í dag en annars sé ómögulegt að segja til um framhaldið.

„Sko, þakið er náttúrulega frekar skemmt. En að öðru leyti getum við í rauninni ekkert sagt til um ástandið enn þá. Við höfum ekki fengið að fara inn og skoða.“

Er þetta mikilvægasta húsnæðið í rekstri fyrirtækisins? 

„Já, það má segja það.“

Hann vonast til að geta kannað vettvang sem allra fyrst og þakkar fyrir að eldurinn hafi ekki náð að dreifa úr sér. Um áfall sé að ræða.

„Já, þetta er náttúrulega bara mjög slæmt og erfitt að horfa upp á svona.“

