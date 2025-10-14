Enn verið að slökkva í síðustu glæðunum

Slökkvilið Fjallabyggðar er enn að slökkva í síðustu glæðunum í húsnæði Primex á Siglufirði en mikill eldur kom upp í húsinu í gærkvöldi.
Jóhann K. Jóhannsson slökkviliðsstjóri segir óljóst um eldsupptök og að rannsókn lögreglu verði að leiða í ljós hvað gerðist. Hann gerir ráð fyrir að slökkviliðið verði að störfum fram eftir degi til að ganga úr skugga um að allur eldur sé slökktur en aðstoð við slökkvistörfin barst frá nágrannasveitarfélögum strax í gærkvöldi.
Jóhann segir ljóst er að tjónið sé mikið, enda um stóra iðnaðarskemmu að ræða en hjá Primex eru efni unnin úr rækjuskel.
Tilkynning um mikinn reyk á hafnarsvæðinu barst slökkviliðinu rétt fyrir klukkan átta í gærkvöldi. „Ég fór strax af stað og þegar ég kom niður á höfn var strax ljóst að það var mjög mikill eldur í húsinu. Þá var allt slökkvilið hér í Fjallabyggð kallað út en auk þess óskaði ég eftir aðstoð frá Akureyri og Dalvík, og veitti ekki af,“ segir Jóhann í samtali við fréttastofu.
Hann segir að tekist hafi að ná tökum á eldinum um klukkan fimm í morgun. „Þegar við fengum krabba sem náði að taka úr þakinu þannig að við gætum sprautað beint niður í húsið fór þetta að ganga betur.“
Slökkviliðsstjórinn segist ekki geta lagt mat á tjónið en þó sé ljóst að það sé mikið. Hann segir engan hafa verið í hættu, húsið standi blessunarlega eitt og sér og að slökkviliðsmönnum hafi tekist vel að verja aðrar byggingar á hafnarsvæðinu.