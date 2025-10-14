Myndasyrpa: Ógleymanlegt kvöld í Dalnum Sindri Sverrisson skrifar 14. október 2025 07:01 Guðlaugur Victor Pálsson kom Íslandi yfir í leiknum. Stuðningsmenn og þátttakendur í 2-2 jafntefli Íslands við Frakkland, næstefsta land heimslistans í fótbolta, gleyma sjálfsagt seint því sem á gekk í Laugardalnum í gærkvöld. Ljósmyndarinn Anton Brink Hansen var með myndavélina á lofti og fangaði andrúmsloftið í þessu frækna jafntefli sem gefur Íslandi von um að komast á HM næsta sumar. Lokaleikirnir í riðlinum verða svo í nóvember þegar Ísland spilar útileiki við Asera og Úkraínumenn. Myndaveislu frá gærkvöldinu má sjá hér að neðan. Strákarnir þökkuðu vel fyrir magnaðan stuðning í Laugardalnum.vísir/Anton Strákarnir fögnuðu vel eftir að hafa komist yfir gegn Frökkum.vísir/Anton Sævar Atli Magnússon í baráttu við Dayot Upamecano, miðvörðinn fíleflda sem spilar með Bayern München.vísir/Anton Guðlaugur Victor Pálsson renndi sér á hnjánum eftir að hann skoraði í lok fyrri hálfleiks.vísir/Anton Daníel Tristan Guðjohnsen kom inn í byrjunarlið Íslands í staðinn fyrir bróður sinn, Andra Lucas.vísir/Anton Mikael Egill Ellertsson býr yfir hraða sem erfitt er að ráða við.vísir/Anton Didier Deschamps fór bara með eitt stig heim frá Íslandi.vísir/Anton Tólfan var á sínum stað og lét vel í sér heyra.vísir/Anton Það var uppselt á leikinn í kvöld, rétt eins og gegn Úkraínu á föstudaginn.vísir/Anton Fyrirliðinn Hákon Arnar Haraldsson á ferðinni.vísir/Anton Andri Lucas Guðjohnsen og William Saliba að kljást.vísir/Anton Okkar mönnum var létt eftir að hafa náð að innbyrða stig.vísir/Anton Sævar Atli Magnússon og Florian Thauvin í skemmtilegum dansi.vísir/Anton Elías Rafn Ólafsson átti magnaðar markvörslur í leiknum.vísir/Anton Mikael Anderson kom inn á í seinni hálfleiknum.vísir/Anton Brynjólfur Willumsson í baráttu við Upamecano.vísir/Anton Elías Rafn Ólafsson sá til þess að staðan væri 1-0 í hálfleik.vísir/Anton Kristian Hlynsson skoraði markið mikilvæga sem tryggði Íslandi stig.vísir/Anton Albert Guðmundsson átti stoðsendinguna í jöfnunarmarkinu.vísir/Anton Arnar Gunnlaugsson hlýtur að vera sáttur eftir jafntefli gegn stórliði Frakka.vísir/Anton Kristian Hlynsson fagnaði markinu sínu vel eins og tæplega 10.000 áhorfendur í Laugardalnum í gær.vísir/Anton HM 2026 í fótbolta Landslið karla í fótbolta Mest lesið Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki Fótbolti Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Fótbolti Fram - Porto | Þorsteinn Leó mætir Íslandsmeisturunum Handbolti Sjáðu mörk Íslands og Frakklands Fótbolti Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Fótbolti Kostuleg langstökkskeppni Nablans og Tomma Steindórs: „Á ég að spretta?“ Körfubolti Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Fótbolti Sautján ára nýliði í landsliðinu Fótbolti Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Fótbolti Gerði 40 stig í síðasta leik: „Ansi hræddur um að hann sé eitthvað sem Grindavík vill ekki“ Sport Fleiri fréttir Fertugur Ronaldo sló met og hjálpaði Heimi Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki England inn á HM án þess að fá á sig mark Góður tími fyrir nýjar raddir og íhugaði að hætta sjálfur Potter annt um Svíþjóð og vill taka við landsliðinu Héldu hreinu í öllum tíu leikjunum í undankeppninni Heimir sagður taka við Fylki Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Jon Dahl rekinn Sautján ára nýliði í landsliðinu Svona var blaðamannafundur Þorsteins Courtois greip í tómt þegar rotta hljóp inn á völlinn Lagerbäck útilokar að taka við Svíum Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Myndasyrpa: Ógleymanlegt kvöld í Dalnum Rúnar dásamaði Daníel: „Mjög öruggur í öllum sínum aðgerðum“ „Ljóðrænt réttlæti eftir það sem gerðist í París“ „Stuðningurinn gaf okkur þessi auka tíu prósent“ „Sýndum þjóðinni hvað í okkur býr“ „Gæti ekki verið stoltari af mínum mönnum“ „Eina skiptið sem við spilum almennilega í seinni hálfleik“ „Pirraður því við áttum meira skilið“ Einkunnir Íslands gegn Frakklandi: Hákon Arnar allra mikilvægastur af mörgum góðum Fíaskó Svía ætlar engan endi að taka Uppgjörið: Ísland - Frakkland 2-2 | Frækin úrslit gegn Frökkum X-ið eftir leik: Frakkarnir lentu í tiki-taka köðlum Arnars Gunnlaugssonar „Ég vildi bara reyna að setja annað“ Úkraína hélt sér fyrir ofan Ísland Sjá meira