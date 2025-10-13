„Ljóðrænt réttlæti eftir það sem gerðist í París“ Sesselja Ósk Gunnarsdóttir skrifar 13. október 2025 22:26 Algjört kraðak myndaðist í teignum og Manu Koné stóð á haus áður en Guðlaugur Victor skoraði. vísir / anton brink Franski landsliðsþjálfarinn Didier Deschamps ku hafa verið ósáttur með fyrsta mark Íslands í 2-2 jafntefli gegn Frakklandi og talið að það hafi ekki átt að standa. Arnar Gunnlaugsson var spurður út í málið og sagði það fallegt ljóðrænt réttlæti, eftir að mark var dæmt af Íslandi í fyrri leik liðanna. Franskur blaðamaður spurði Arnar út í ummæli sem Deschamps lét víst falla eftir leik, þar sem hann á að hafa sagt fyrra mark Íslands ólöglegt. Arnar lét sér lítið um málið finnast og fannst Guðlaugur einfaldlega sterkari. „Guðlaugur Victor Pálsson var bara sterkari í boxinu þegar markið var skorað. Kannski var þetta brot, kannski var þetta ekki brot, það skiptir engu máli núna,“ sagði Arnar. Það er mörgum kunnugt að jöfnunarmark Íslands í síðasta leik gegn Frakklandi var dæmt af, þar sem VAR-dómari leiksins taldi Andra Lucas Guðjohnsen hafa togað í treyju Ibrahim Konaté í aðdraganda marksins. Umdeilanlegur dómur að mati margra og fóru því Frakkar með 2-1 sigur í þeim leik. „Þetta var fallegt ljóðrænt réttlæti eftir það sem gerðist í París þegar það var tekið mark af okkur vegna brots á síðustu mínútu leiksins. Stundum er karma gott.“ Markið sem um ræðir má sjá í spilaranum hér fyrir ofan. Landslið karla í fótbolta HM 2026 í fótbolta Mest lesið Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki Fótbolti Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Fótbolti Fram - Porto | Þorsteinn Leó mætir Íslandsmeisturunum Handbolti Sjáðu mörk Íslands og Frakklands Fótbolti Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Fótbolti Kostuleg langstökkskeppni Nablans og Tomma Steindórs: „Á ég að spretta?“ Körfubolti Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Fótbolti Sautján ára nýliði í landsliðinu Fótbolti Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Fótbolti Gerði 40 stig í síðasta leik: „Ansi hræddur um að hann sé eitthvað sem Grindavík vill ekki“ Sport Fleiri fréttir Fertugur Ronaldo sló met og hjálpaði Heimi Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki England inn á HM án þess að fá á sig mark Góður tími fyrir nýjar raddir og íhugaði að hætta sjálfur Potter annt um Svíþjóð og vill taka við landsliðinu Héldu hreinu í öllum tíu leikjunum í undankeppninni Heimir sagður taka við Fylki Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Jon Dahl rekinn Sautján ára nýliði í landsliðinu Svona var blaðamannafundur Þorsteins Courtois greip í tómt þegar rotta hljóp inn á völlinn Lagerbäck útilokar að taka við Svíum Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Myndasyrpa: Ógleymanlegt kvöld í Dalnum Rúnar dásamaði Daníel: „Mjög öruggur í öllum sínum aðgerðum“ „Ljóðrænt réttlæti eftir það sem gerðist í París“ „Stuðningurinn gaf okkur þessi auka tíu prósent“ „Sýndum þjóðinni hvað í okkur býr“ „Gæti ekki verið stoltari af mínum mönnum“ „Eina skiptið sem við spilum almennilega í seinni hálfleik“ „Pirraður því við áttum meira skilið“ Einkunnir Íslands gegn Frakklandi: Hákon Arnar allra mikilvægastur af mörgum góðum Fíaskó Svía ætlar engan endi að taka Uppgjörið: Ísland - Frakkland 2-2 | Frækin úrslit gegn Frökkum X-ið eftir leik: Frakkarnir lentu í tiki-taka köðlum Arnars Gunnlaugssonar „Ég vildi bara reyna að setja annað“ Úkraína hélt sér fyrir ofan Ísland Sjá meira