X-ið eftir leik: Frakkarnir lentu í tiki-taka köðlum Arnars Gunnlaugssonar Ágúst Orri Arnarson skrifar 13. október 2025 20:58 Netverjar flykkjast á bakvið landsliðsþjálfarann Arnar Gunnlaugsson vísir / anton Ísland gerði 2-2 jafntefli við Frakkland í háspennuleik á Laugardalsvelli og landsmenn tjáðu skoðanir sínar á samfélagsmiðlinum X. Ísland tók forystuna þökk sé marki Guðlaugs Victors, sem var mikið gagnrýndur fyrir frammistöðu sína í leiknum gegn Úkraínu á föstudag. ALDREI VEKJA MIG— Hilmar Jökull (@HilmarJokull) October 13, 2025 HAHAHAHAHA Guðlaugur Victor að bjóða upp á einn risastóran sokk. 1-0. LET'S GO— Hörður (@horduragustsson) October 13, 2025 Fyrrverandi leikmaður Liverpool með fyrsta markið.— Max Koala (@Maggihodd) October 13, 2025 Alvöru svar hjá Gulla Victori, magnaður í þessum fyrri hálfleik 🤌Svona gera alvöru menn! pic.twitter.com/50LfAAgbq7— Guðmundur Aðalsteinn Ásgeirsson (@gummi_aa) October 13, 2025 Frakkarnir lentu í hinum margumrómuðu köðlum í fyrri hálfleik. Kaðlarnir sem íslenska liðið er með þá frönsku í fyrstu 30 mínútur leiksins. pic.twitter.com/5wiouyRhfu— Orri Rafn Sigurdarson (@OrriRafn) October 13, 2025 Frakkland var næstum því búið að jafna leikinn undir lok fyrri hálfleiks. Þessi markvarsla hjá Elíasi Rafn🤣🤣🤣 hvaða ruuuuuugl— Eysteinn Þorri (@eysteinnth) October 13, 2025 Frakkland jafnaði og komst síðan yfir í seinni hálfleik, en Kristian Hlynsson jafnaði leikinn skömmu síðar fyrir Ísland. KRISTIANOOOOOOOOO— Sigurđur Gísli Bond (@SigurdurGisli) October 13, 2025 Kristian.— Max Koala (@Maggihodd) October 13, 2025 Arnar Gunnlaugsson og vörn frakka þegar við skellum í tiki taka one touch football Gunnlágson style. pic.twitter.com/SX6TWyLWQW— Orri Rafn Sigurdarson (@OrriRafn) October 13, 2025 Finally got a point, waiting for a good sleep. Thank you Iceland, Afram island. @HilmarJokull @OrriRafn @rvkgrapevine @StattoSuper pic.twitter.com/nnyl90MxGD— Mohammad Sayed (Iceland) (@sayedmojumder2) October 13, 2025 Andri Lucas var í leikbanni. Shit hvað þetta gula hjá Andra Lucas í síðasta leik er að reynast okkur erfitt núna. Andri frammi með Albert er alvöru dæmi með svona franska pressu á sér— Hörður (@horduragustsson) October 13, 2025 Guðlaugur Victor Pálsson ruglaðist aðeins í upphafi leiks og skýldi boltanum óvart út í hornspyrnu fyrir Frakkland. Jújú læt hann bara fara í horn— Sigurđur Gísli Bond (@SigurdurGisli) October 13, 2025 Michael Olise komst lítið áleiðis Mikael Egill að tæma vasana eftir leik pic.twitter.com/h9MCvOZIOB— Hörður (@horduragustsson) October 13, 2025 Marseillaise-inn klikkaði ekki í þetta sinn. Internetið gleymir engu! Engu - segi ég! https://t.co/oZFig8K87r— Stefán Pálsson (@Stebbip) October 13, 2025