Styttist í stóra á­kvörðun vegna Sunda­brautar

Smári Jökull Jónsson skrifar
Guðmundur Valur Guðmundsson er formaður verkefnastjórnar Sundabrautar. Á myndinni til hægri má sjá Kleppsvík en deilt er um hvort brú eða göng sé betri kostur í þverun víkarinnar.
Formaður verkefnastjórnar hjá Vegagerðinni segir eitt af markmiðum Sundabrautar að auka ekki umferð í íbúagötum. Von er á umhverfismati vegna Sundabrautar á næstu dögum og mun Reykjavíkurborg í kjölfarið auglýsa tillögu að breyttu aðalskipulagi þar sem fram kemur hvort göng eða brú yfir Kleppsvík verður fyrir valinu.

Vegagerðin tilkynnti í vikunni mat þeirra að Sundabrú yfir Kleppsvík væri fýsilegri kostur en göng. Að sögn Guðmundar Vals Guðmundssonar, formanns verkefnastjórnar um Sundabraut hjá Vegagerðinni, væri brú hagkvæmari kostur í rekstri og byggingu.

„Hún sparar fleiri kílómetra í akstri í heildina á höfuðborgarsvæðinu, hefur betri umferðarleg áhrif en göngin. Auðvitað eru göngin ekki eins sýnileg, þau hafa það með sér,“ sagði Guðmundur í hádegisfréttum Bylgjunnar.

Mosfellsbær tengist ekki beint en nýtur þó ávinnings

Leiðin yfir eða undir Kleppsvík er fyrsti áfangi Sundabrautar. Í heild nær hún alla leið í Kollafjörð og leiðin frá Gufunesi þangað yrði þveruð með blöndu af landfyllingum og brúm á Leiruvogi og Kollafirði.

Þingmaðurinn Guðlaugur Þór Þórðarson hefur fjallað um aðra lausn, að gerð yrðu göng alla leið frá Kollafirði og að Sæbraut sem kæmu upp á ýmsum stöðum, meðal annars í Mosfellsbæ. Sundabraut eins og hún er hugsuð tengist ekki í Mosfellsbæ en að sögn Guðmundar Vals myndi hún létta á umferð þar í gegn.

„Næsta tenging er þá inni í Grafarvoginum þar sem eru tvenn gatnamót. Mosfellsbær tengist ekki beint í Sundabrautina en nýtur mikils ávinnings af því að minnka umferð um Vesturlandsveg sem þýðir að það þarf ekki að stækka umferðarmannvirki þar sem ella þyrfti.“

„Á sumum götum minnkar umferð, á öðrum götum eykst hún lítillega“

Tilkynningin Vegagerðarinnar fyrir helgi vakti viðbrögð íbúa bæði í Laugardal og Grafarvogi sem hafa áhyggjur af því að brúarsmíði þýði aukna umferð inn í íbúahverfi. Í Laugardal myndi brú tengjast inn á Holtaveg en göng beint inn á Sæbrautina. Guðmundur segir umferðarmynstrið breytast með tilkomu Sundabrautar, hvort sem byggð yrði brú eða göng.

„Á sumum götum minnkar umferð, á öðrum götum eykst hún lítillega og inni í hverfunum, það er eitt af skilgreindum markmiðum verkefnisins og áherslum borgarinnar að það valdi ekki aukinni umferð á þeim götum sem við viljum ekki hafa umferð eins og inni í íbúagötunum. Það verða gerðar ráðstafanir til að koma í veg fyrir það, það gildir eins hvort sem það er göng eða brú,“ segir Guðmundur Valur.

„Holtavegur verður þannig búinn að það verði ekki umferð að leita í gegnum hverfin og þar yrði greið leið um Sundabrautina og inn á Sæbraut, við gerum ráð fyrir því og líkön okkar sýna að þangað leiti umferðin.“

Hann segir áhyggjur íbúa í hverfunum eðlilegar á þessu stigi málsins.

„Fyrir göngin að þá er einungis ein tenging í Grafarvoginum af því að það þarf að komast undir Kleppsvíkina.  Það tekur langan tíma að komast upp úr þeim og það er bara rými fyrir eina tengingu sem þýðir að sú tenging dregur að sér töluverða umferð. Sem eykur þá umferð meira heldur en brúarlausnin í Grafarvoginum á ákveðnum götum. Þetta eru mjög eðlilegar áhyggjur íbúa á þessu stigi.“

Opinberuðu ekki neitt sem ekki var áður birt

Varaformaður íbúasamtaka Laugardals gagnrýndi Vegagerðina fyrir tilkynningu sína fyrir helgi og sagði að í samráðshópi um Sundabraut hefði verið sammælst um að bíða eftir að umhverfismat Sundabrautar yrði birt. Guðmundur segir Vegagerðina hafa verið að bregðast við umræðu og ekki opinberað neitt sem ekki hefði áður verið birt.

„Ég er alveg sammála og það er alveg sjónarmið, að bíða með þar til allt væri aðgengilegt. Þarna vorum við bara að reyna að koma inn í umræðuna með ákveðnar skýringar. Svo er leiðarvalið endanlegt í aðalskipulagi Reykjavíkurborgar“

Von er á umhverfismati vegna Sundabrautar frá Skipulagsstofnun í dag eða á morgun. Í framhaldinu fara fram upplýsingafundir með íbúum í Laugardal, Grafarvogi, Mosfellsbæ, Kjalarnesi og Akranesi. Eftir að umhverfismat er birt tekur við sjö vikna lögbundinn umsagnarfrestur.

„Þegar niðurstaða umhverfismats liggur fyrir þá gerir borgin ráð fyrir að auglýsa tillögu að breytingu á aðalskipulagi sem birtist þá einn kostur, hvort sem það er brú eða göng. Það byggir þá á allri þessari vinnu sem búið er að leggja í varðandi framkvæmdina og umhverfismatið og þær útfærslur sem þar hafa verið. Við höfum verið að leggja áherslu á hver séu markmið framkvæmdarinnar og hvor kosturinn mætir því best, það er það sem við erum að horfa á fyrst og fremst,“ sagði Guðmundur að lokum.

