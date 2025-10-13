Nagelsmann ætlaði ekki að sýna Norður-Írum vanvirðingu Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 13. október 2025 07:30 Julian Nagelsmann og þýsku strákarnir hans sækja Norður-Írland heim í undankeppni HM 2026 í kvöld. epa/CHRISTOPHER NEUNDORF Julian Nagelsmann, þjálfari þýska karlalandsliðsins í fótbolta, segist ekki hafa ætlað sér að gera lítið úr norður-írska landsliðinu eftir leik liðanna í undankeppni HM 2026 í síðasta mánuði. Þýskaland vann leik liðanna í Köln í september, 3-1. Eftir leikinn sagði Nagelsmann að fótboltinn sem Norður-Írland spilaði væri ekkert augnayndi og liðið beitti mikið af löngum sendingum. Ummæli Nagelsmanns mæltust misvel fyrir hjá Norður-Írum og einhverjum þótti hann sýna þeim lítilsvirðingu með þeim. Nagelsmann segir að það hafi ekki verið ætlun sín. „Ég sagði að þetta væri kannski ekki fallegt áhorfs en það mikilvægasta, lykilatriðið, er að þeir gera þetta mjög vel. Það er hugsun á bakvið löngu boltana,“ sagði Nagelsmann en Norður-Írland og Þýskaland mætast í Belfast í kvöld. „Það er sérstök stemmning í liðinu og ég sagði einnig að það væri mjög erfitt að vinna það. Þeir fá ekki mörg mörk á sig og skapa mörg færi, líka eftir föst leikatriði, með þessum hætti. Ef einhver móðgaðist biðst ég afsökunar. Ég ætlaði ekki að sýna vanvirðingu. Ég ber virðingu fyrir liðinu og hvernig það spilar.“ Þýskaland og Norður-Írland eru bæði með sex stig í A-riðli undankeppninnar þegar hvort lið á þrjá leiki eftir. Þjóðverjar eru í efsta sæti riðilsins sökum betri markatölu. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki Fótbolti Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Fótbolti Fram - Porto | Þorsteinn Leó mætir Íslandsmeisturunum Handbolti Sjáðu mörk Íslands og Frakklands Fótbolti Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Fótbolti Kostuleg langstökkskeppni Nablans og Tomma Steindórs: „Á ég að spretta?“ Körfubolti Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Fótbolti Sautján ára nýliði í landsliðinu Fótbolti Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Fótbolti Gerði 40 stig í síðasta leik: „Ansi hræddur um að hann sé eitthvað sem Grindavík vill ekki“ Sport Fleiri fréttir Fertugur Ronaldo sló met og hjálpaði Heimi Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki England inn á HM án þess að fá á sig mark Góður tími fyrir nýjar raddir og íhugaði að hætta sjálfur Potter annt um Svíþjóð og vill taka við landsliðinu Héldu hreinu í öllum tíu leikjunum í undankeppninni Heimir sagður taka við Fylki Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Jon Dahl rekinn Sautján ára nýliði í landsliðinu Svona var blaðamannafundur Þorsteins Courtois greip í tómt þegar rotta hljóp inn á völlinn Lagerbäck útilokar að taka við Svíum Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Myndasyrpa: Ógleymanlegt kvöld í Dalnum Rúnar dásamaði Daníel: „Mjög öruggur í öllum sínum aðgerðum“ „Ljóðrænt réttlæti eftir það sem gerðist í París“ „Stuðningurinn gaf okkur þessi auka tíu prósent“ „Sýndum þjóðinni hvað í okkur býr“ „Gæti ekki verið stoltari af mínum mönnum“ „Eina skiptið sem við spilum almennilega í seinni hálfleik“ „Pirraður því við áttum meira skilið“ Einkunnir Íslands gegn Frakklandi: Hákon Arnar allra mikilvægastur af mörgum góðum Fíaskó Svía ætlar engan endi að taka Uppgjörið: Ísland - Frakkland 2-2 | Frækin úrslit gegn Frökkum X-ið eftir leik: Frakkarnir lentu í tiki-taka köðlum Arnars Gunnlaugssonar „Ég vildi bara reyna að setja annað“ Úkraína hélt sér fyrir ofan Ísland Sjá meira