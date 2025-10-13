Milos orðaður við starf landsliðsþjálfara Serbíu Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 13. október 2025 07:02 Milos Milojevic gæti tekið við karlalandsliði Serbíu í fótbolta. epa/ANDREJ CUKIC Fyrrverandi þjálfari Víkings og Breiðabliks, Milos Milojevic, er meðal þeirra sem eru orðaðir við starf landsliðsþjálfara Serbíu. Dragan Stojkovic sagði starfi sínu lausu eftir 0-1 tap fyrir Albaníu í undankeppni HM 2026 á dögunum. Zoran Mirkovic, þjálfari U-21 árs landsliðs Serbíu, stýrir A-landsliðinu í leiknum gegn Andorra á morgun. Í frétt Telegraf í Serbíu segir að Milos sé einn þeirra sem komi til greina sem næsti þjálfari serbneska landsliðsins. Milos þjálfar Sharjah í Sameinuðu arabísku furstadæmunum en hefur farið víða á þjálfaraferlinum. Hann stýrði meðal annars stórliði Rauðu stjörnunnar og gerði það að tvöföldum meisturum tímabilið 2022-23. Milos er Serbi en fluttist til Íslands 2006 og dvaldi hér á landi í ellefu ár. Hann lék með Hamri, Ægi og Víkingi og þjálfaði svo Víking og Breiðablik. Meðal annarra sem eru orðaðir við starf landsliðsþjálfara Serbíu eru Slavisa Jokanovic, Veljko Paunovic og Vladen Milojevic. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki Fótbolti Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Fótbolti Fram - Porto | Þorsteinn Leó mætir Íslandsmeisturunum Handbolti Sjáðu mörk Íslands og Frakklands Fótbolti Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Fótbolti Kostuleg langstökkskeppni Nablans og Tomma Steindórs: „Á ég að spretta?“ Körfubolti Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Fótbolti Sautján ára nýliði í landsliðinu Fótbolti Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Fótbolti Gerði 40 stig í síðasta leik: „Ansi hræddur um að hann sé eitthvað sem Grindavík vill ekki“ Sport Fleiri fréttir Fertugur Ronaldo sló met og hjálpaði Heimi Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki England inn á HM án þess að fá á sig mark Góður tími fyrir nýjar raddir og íhugaði að hætta sjálfur Potter annt um Svíþjóð og vill taka við landsliðinu Héldu hreinu í öllum tíu leikjunum í undankeppninni Heimir sagður taka við Fylki Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Jon Dahl rekinn Sautján ára nýliði í landsliðinu Svona var blaðamannafundur Þorsteins Courtois greip í tómt þegar rotta hljóp inn á völlinn Lagerbäck útilokar að taka við Svíum Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Myndasyrpa: Ógleymanlegt kvöld í Dalnum Rúnar dásamaði Daníel: „Mjög öruggur í öllum sínum aðgerðum“ „Ljóðrænt réttlæti eftir það sem gerðist í París“ „Stuðningurinn gaf okkur þessi auka tíu prósent“ „Sýndum þjóðinni hvað í okkur býr“ „Gæti ekki verið stoltari af mínum mönnum“ „Eina skiptið sem við spilum almennilega í seinni hálfleik“ „Pirraður því við áttum meira skilið“ Einkunnir Íslands gegn Frakklandi: Hákon Arnar allra mikilvægastur af mörgum góðum Fíaskó Svía ætlar engan endi að taka Uppgjörið: Ísland - Frakkland 2-2 | Frækin úrslit gegn Frökkum X-ið eftir leik: Frakkarnir lentu í tiki-taka köðlum Arnars Gunnlaugssonar „Ég vildi bara reyna að setja annað“ Úkraína hélt sér fyrir ofan Ísland Sjá meira