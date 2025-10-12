Gunnar Vatnhamar leiddi Færeyinga til sigurs gegn Tékklandi Árni Jóhannsson skrifar 12. október 2025 18:04 Gunnar Vatnhamar stóð í ströngu í kvöld en fagnaði sigri á Tékkum. Vísir / Getty Færeyingar gerðu sér lítið fyrir sér og lögðu Tékkland að velli í áttundu umferð L riðils í undankeppni HM ´26 í fótbolta. Leikið var í Þórshöfn og komust heimamenn yfir í tvígang og unnu leikinn 2-1. Það eru 97 sæti á milli liðanna á heimslista FIFA þar sem Tékkar eru í 39. sæti en Færeyjar í því 136. og því um stórsigur frænda okkar að ræða. Heimamenn komust yfir á 67. mínútu þegar Hanus Sørensen skoraði með hægri fótar skoti af vítateigslínunni eftir stoðsendingu frá Jákup Andreasen. Tékkar jöfnuðu metin 11 mínútum síðar þegar Adam Karabec lagði boltann í netið eftir sendingu frá Tomás Chory. Það tók Færeyinga ekki nema þrjár mínútur að komast aftur yfir þegar Martin Agnarsson fékk boltann við vítapunktinn og skoraði mark. Tékkar reyndu eins og þeir gátu en heimamenn héldu út og fögnuðu sigrinum innilega og færeyskir knattspyrnuáhugamenn spyrja sig hvort þá sé að dreyma. FULL TIME:FØROYAR 2-1 CzechiaYEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEES! ARE WE DREAMING?! 🇫🇴— Færøsk fodbold (@FaeroskFodbold) October 12, 2025 Færeyingar sitja nú í þriðja sæti riðilsins stigi á eftir Tékklandi sem hafa 13 stig eins og Króatar sem sitja á toppi riðilsins en eiga leik inni. Það má því með sanni segja að Færeyjar eru að gera sig gildandi í keppninni um umspilssætið í það minnsta. Þeir hafa nú náð þremur sigrum í röð í riðlinum og fjórum sigrum í riðlinum. Það er því heilmikill uppgangur í færeyskum fótbolta og gaman að fylgjast með frændum okkar. Gunnar Vatnhamar spilaði allan leikinn í hjarta varnarinnar hjá Færeyjum og Jóan Símun Edmundsson byrjaði en var skipt út af á 55. mínútu. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki Fótbolti Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Fótbolti Fram - Porto | Þorsteinn Leó mætir Íslandsmeisturunum Handbolti Sjáðu mörk Íslands og Frakklands Fótbolti Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Fótbolti Kostuleg langstökkskeppni Nablans og Tomma Steindórs: „Á ég að spretta?“ Körfubolti Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Fótbolti Sautján ára nýliði í landsliðinu Fótbolti Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Fótbolti Gerði 40 stig í síðasta leik: „Ansi hræddur um að hann sé eitthvað sem Grindavík vill ekki“ Sport Fleiri fréttir Fertugur Ronaldo sló met og hjálpaði Heimi Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki England inn á HM án þess að fá á sig mark Góður tími fyrir nýjar raddir og íhugaði að hætta sjálfur Potter annt um Svíþjóð og vill taka við landsliðinu Héldu hreinu í öllum tíu leikjunum í undankeppninni Heimir sagður taka við Fylki Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Jon Dahl rekinn Sautján ára nýliði í landsliðinu Svona var blaðamannafundur Þorsteins Courtois greip í tómt þegar rotta hljóp inn á völlinn Lagerbäck útilokar að taka við Svíum Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Myndasyrpa: Ógleymanlegt kvöld í Dalnum Rúnar dásamaði Daníel: „Mjög öruggur í öllum sínum aðgerðum“ „Ljóðrænt réttlæti eftir það sem gerðist í París“ „Stuðningurinn gaf okkur þessi auka tíu prósent“ „Sýndum þjóðinni hvað í okkur býr“ „Gæti ekki verið stoltari af mínum mönnum“ „Eina skiptið sem við spilum almennilega í seinni hálfleik“ „Pirraður því við áttum meira skilið“ Einkunnir Íslands gegn Frakklandi: Hákon Arnar allra mikilvægastur af mörgum góðum Fíaskó Svía ætlar engan endi að taka Uppgjörið: Ísland - Frakkland 2-2 | Frækin úrslit gegn Frökkum X-ið eftir leik: Frakkarnir lentu í tiki-taka köðlum Arnars Gunnlaugssonar „Ég vildi bara reyna að setja annað“ Úkraína hélt sér fyrir ofan Ísland Sjá meira