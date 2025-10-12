Fótbolti

Gunnar Vatnhamar leiddi Fær­eyinga til sigurs gegn Tékk­landi

Árni Jóhannsson skrifar
 Gunnar Vatnhamar stóð í ströngu í kvöld en fagnaði sigri á Tékkum.
 Gunnar Vatnhamar stóð í ströngu í kvöld en fagnaði sigri á Tékkum.

Færeyingar gerðu sér lítið fyrir sér og lögðu Tékkland að velli í áttundu umferð L riðils í undankeppni HM ´26 í fótbolta. Leikið var í Þórshöfn og komust heimamenn yfir í tvígang og unnu leikinn 2-1.

Það eru 97 sæti á milli liðanna á heimslista FIFA þar sem Tékkar eru í 39. sæti en Færeyjar í því 136. og því um stórsigur frænda okkar að ræða. Heimamenn komust yfir á 67. mínútu þegar Hanus Sørensen skoraði með hægri fótar skoti af vítateigslínunni eftir stoðsendingu frá Jákup Andreasen. 

Tékkar jöfnuðu metin 11 mínútum síðar þegar Adam Karabec lagði boltann í netið eftir sendingu frá Tomás Chory. Það tók Færeyinga ekki nema þrjár mínútur að komast aftur yfir þegar Martin Agnarsson fékk boltann við vítapunktinn og skoraði mark. Tékkar reyndu eins og þeir gátu en heimamenn héldu út og fögnuðu sigrinum innilega og færeyskir knattspyrnuáhugamenn spyrja sig hvort þá sé að dreyma.

Færeyingar sitja nú í þriðja sæti riðilsins stigi á eftir Tékklandi sem hafa 13 stig eins og Króatar sem sitja á toppi riðilsins en eiga leik inni. Það má því með sanni segja að Færeyjar eru að gera sig gildandi í keppninni um umspilssætið í það minnsta. Þeir hafa nú náð þremur sigrum í röð í riðlinum og fjórum sigrum í riðlinum. Það er því heilmikill uppgangur í færeyskum fótbolta og gaman að fylgjast með frændum okkar.

Gunnar Vatnhamar spilaði allan leikinn í hjarta varnarinnar hjá Færeyjum og Jóan Símun Edmundsson byrjaði en var skipt út af á 55. mínútu.

HM 2026 í fótbolta

