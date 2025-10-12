Miklu fljótari upp í fimmtíu mörkin en bæði Messi og Ronaldo Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 12. október 2025 14:00 Erling Braut Haaland fékk að eiga boltann eftir þrennuna sína í gær en hér er hann með landsliðsþjálfaranum Stale Solbakken. EPA/Jonas Fæste Laksekjøn Norski framherjinn Erling Braut Haaland hélt áfram að bæta við ótrúlega markatölfræði sína í 5-0 sigri á Ísrael í undankeppni HM í gær og er nú kominn með meira en fimmtíu mörk fyrir norska landsliðið. Haaland klikkaði á tveimur vítaspyrnum í röð í upphafi leiksins í gær en endaði leikinn samt með þrennu þegar Norðmenn stigu stórt skref í átt að lokakeppni HM. Þetta yrði fyrsta stórmót norska karlalandsliðsins í aldarfjórðung og fyrsta heimsmeistaramótið síðan 1998. View this post on Instagram A post shared by L'Équipe (@lequipe) Eftir þrennuna á móti Ísrael er Haaland kominn með 51 mark í 46 landsleikjum fyrir Noreg. Hann var langt á undan mestu markaskorum landsliða upp í þennan markafjölda. Harry Kane náði þessu í 71 leik og Neymar í 74 leikjum. Kylian Mbappé þurfti 90 landsleiki. Þeir félagar Lionel Messi (107) og Cristiano Ronaldo (114) þurftu líka meira en tvöfalt fleiri landsleiki fyrir þjóð sína til að ná fimmtíu landsliðsmörkum. Haaland er þegar kominn með tólf mörk í sex leikjum í undankeppni HM 2026 og alls 24 mörk í 17 landsleikjum á síðustu tveimur almanaksárum, 2024 og 2025. Þessi leikur á móti Ísrael var níundi landsleikurinn í röð hjá Haaland þar sem hann er meðal markaskorara. View this post on Instagram A post shared by MARCA (@marca) HM 2026 í fótbolta Mest lesið Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki Fótbolti Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Fótbolti Fram - Porto | Þorsteinn Leó mætir Íslandsmeisturunum Handbolti Sjáðu mörk Íslands og Frakklands Fótbolti Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Fótbolti Kostuleg langstökkskeppni Nablans og Tomma Steindórs: „Á ég að spretta?“ Körfubolti Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Fótbolti Sautján ára nýliði í landsliðinu Fótbolti Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Fótbolti Gerði 40 stig í síðasta leik: „Ansi hræddur um að hann sé eitthvað sem Grindavík vill ekki“ Sport Fleiri fréttir Fertugur Ronaldo sló met og hjálpaði Heimi Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki England inn á HM án þess að fá á sig mark Góður tími fyrir nýjar raddir og íhugaði að hætta sjálfur Potter annt um Svíþjóð og vill taka við landsliðinu Héldu hreinu í öllum tíu leikjunum í undankeppninni Heimir sagður taka við Fylki Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Jon Dahl rekinn Sautján ára nýliði í landsliðinu Svona var blaðamannafundur Þorsteins Courtois greip í tómt þegar rotta hljóp inn á völlinn Lagerbäck útilokar að taka við Svíum Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Myndasyrpa: Ógleymanlegt kvöld í Dalnum Rúnar dásamaði Daníel: „Mjög öruggur í öllum sínum aðgerðum“ „Ljóðrænt réttlæti eftir það sem gerðist í París“ „Stuðningurinn gaf okkur þessi auka tíu prósent“ „Sýndum þjóðinni hvað í okkur býr“ „Gæti ekki verið stoltari af mínum mönnum“ „Eina skiptið sem við spilum almennilega í seinni hálfleik“ „Pirraður því við áttum meira skilið“ Einkunnir Íslands gegn Frakklandi: Hákon Arnar allra mikilvægastur af mörgum góðum Fíaskó Svía ætlar engan endi að taka Uppgjörið: Ísland - Frakkland 2-2 | Frækin úrslit gegn Frökkum X-ið eftir leik: Frakkarnir lentu í tiki-taka köðlum Arnars Gunnlaugssonar „Ég vildi bara reyna að setja annað“ Úkraína hélt sér fyrir ofan Ísland Sjá meira