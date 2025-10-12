Landsliðsþjálfarinn sendi leikmennina út á lífið Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 12. október 2025 10:10 Það var gaman hjá Erling Haaland og félögum í norska landsliðinu í leiknum sjálfum og örugglega um kvöldið líka. Getty/Halil Sagirkaya Norðmenn eru millimetrum frá heimsmeistaramótinu næsta sumar eftir 5-0 stórsigur á Ísrael í undankeppni HM í gær. Landsliðsþjálfari vildi að landsliðsmennirnir fengju að njóta góðs árangurs eftir leikinn í Osló í gær. Norska landsliðið hefur unnið sex fyrstu leiki sína með markatölunni 29-3. Norðmenn spila ekki fleiri leiki í undankeppninni í þessum glugga en tveir síðustu leikirnir verða síðan á móti Eistlandi og Ítalíu í nóvemberglugganum. Ítalir unnu Eista í gær og eru sex stigum á eftir Norðmönnunum auk þess að eiga leik inni. Markatalan er hins vegar nítján mörkum verri en sú hjá norska liðinu og það er einmitt markatalan en ekki innbyrðis leikir sem ráða verði lið jöfn í riðlinum. View this post on Instagram A post shared by VG Sporten (@vgsporten) Það er mikið fjör í Noregi eftir þennan frábæra sigur og kvöldið var líflegt á götum Osló í gær. Landsliðsþjálfarinn Ståle Solbakken krafðist líka þess að leikmenn og starfslið færu út og skemmtu sér á götum Óslóar í nótt. „Þetta snýst svolítið um að ég hafi gefið þeim lausan tauminn. Ég sagði að ég yrði fyrir vonbrigðum ef ekki allir færu út í kvöld. Það er einn maður sem verður að vera á hótelinu og það er stjórinn,“ sagði Ståle Solbakken á blaðamannafundi eftir leikinn. View this post on Instagram A post shared by VG Sporten (@vgsporten) Norski boltinn HM 2026 í fótbolta Mest lesið Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki Fótbolti Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Fótbolti Fram - Porto | Þorsteinn Leó mætir Íslandsmeisturunum Handbolti Sjáðu mörk Íslands og Frakklands Fótbolti Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Fótbolti Kostuleg langstökkskeppni Nablans og Tomma Steindórs: „Á ég að spretta?“ Körfubolti Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Fótbolti Sautján ára nýliði í landsliðinu Fótbolti Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Fótbolti Gerði 40 stig í síðasta leik: „Ansi hræddur um að hann sé eitthvað sem Grindavík vill ekki“ Sport Fleiri fréttir Fertugur Ronaldo sló met og hjálpaði Heimi Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki England inn á HM án þess að fá á sig mark Góður tími fyrir nýjar raddir og íhugaði að hætta sjálfur Potter annt um Svíþjóð og vill taka við landsliðinu Héldu hreinu í öllum tíu leikjunum í undankeppninni Heimir sagður taka við Fylki Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Jon Dahl rekinn Sautján ára nýliði í landsliðinu Svona var blaðamannafundur Þorsteins Courtois greip í tómt þegar rotta hljóp inn á völlinn Lagerbäck útilokar að taka við Svíum Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Myndasyrpa: Ógleymanlegt kvöld í Dalnum Rúnar dásamaði Daníel: „Mjög öruggur í öllum sínum aðgerðum“ „Ljóðrænt réttlæti eftir það sem gerðist í París“ „Stuðningurinn gaf okkur þessi auka tíu prósent“ „Sýndum þjóðinni hvað í okkur býr“ „Gæti ekki verið stoltari af mínum mönnum“ „Eina skiptið sem við spilum almennilega í seinni hálfleik“ „Pirraður því við áttum meira skilið“ Einkunnir Íslands gegn Frakklandi: Hákon Arnar allra mikilvægastur af mörgum góðum Fíaskó Svía ætlar engan endi að taka Uppgjörið: Ísland - Frakkland 2-2 | Frækin úrslit gegn Frökkum X-ið eftir leik: Frakkarnir lentu í tiki-taka köðlum Arnars Gunnlaugssonar „Ég vildi bara reyna að setja annað“ Úkraína hélt sér fyrir ofan Ísland Sjá meira