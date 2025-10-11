Er fyrrum bikarmeistari með Arsenal að taka við Luton? Árni Jóhannsson skrifar 11. október 2025 23:18 Jack Wilshere fagnar marki sínu með Arsenal. Mynd/NordicPhotos/Getty Það lítur út fyrir að Jack Wilshere sé að landa starfi sem knattspyrnustjóri Luton Town í League One deildinni. Luton hefur gengið illa og fallið tvö undanfarin tímabil úr Ensku úrvalsdeildinni og aftur úr Championship deildinni. Wilshere og stjóri Leyton Orient Richie Wellens voru orðnir tveir eftir í úrtaki eftir að Matt Bloomfield var rekinn eftir níu mánuði í starfi. BBC greinir þá frá því í kvöld að Wilshere sé orðinn sá sem líklegastur er að hreppa hnossið. Luton er í 11. sæti deildarinnar og hefur ekki byrjað vel. Wilshere hefur ekki verið í starfi síðan hann fékk ekki starf hjá Norwich fyrr á þessu ári. Hann hafði tekið við sem skammtímastjóri Kanarífuglanna en hlaut ekki náð þegar ráðið var í fasta stöðu. Hann hafði þá verið orðaður við Plymouth Argyle en ekki hlotið starfið en nú bíður hans ærið verkefni hjá Luton Town. Fyrsti leikur hans yrði þá næstu helgi þegar Mansfield koma í heimsókn. Luton hefur tapað þremur af síðustu fimm leikjum í deildinni. Enski boltinn Mest lesið Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki Fótbolti Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Fótbolti Fram - Porto | Þorsteinn Leó mætir Íslandsmeisturunum Handbolti Sjáðu mörk Íslands og Frakklands Fótbolti Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Fótbolti Kostuleg langstökkskeppni Nablans og Tomma Steindórs: „Á ég að spretta?“ Körfubolti Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Fótbolti Sautján ára nýliði í landsliðinu Fótbolti Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Fótbolti Gerði 40 stig í síðasta leik: „Ansi hræddur um að hann sé eitthvað sem Grindavík vill ekki“ Sport Fleiri fréttir Fertugur Ronaldo sló met og hjálpaði Heimi Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki England inn á HM án þess að fá á sig mark Góður tími fyrir nýjar raddir og íhugaði að hætta sjálfur Potter annt um Svíþjóð og vill taka við landsliðinu Héldu hreinu í öllum tíu leikjunum í undankeppninni Heimir sagður taka við Fylki Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Jon Dahl rekinn Sautján ára nýliði í landsliðinu Svona var blaðamannafundur Þorsteins Courtois greip í tómt þegar rotta hljóp inn á völlinn Lagerbäck útilokar að taka við Svíum Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Myndasyrpa: Ógleymanlegt kvöld í Dalnum Rúnar dásamaði Daníel: „Mjög öruggur í öllum sínum aðgerðum“ „Ljóðrænt réttlæti eftir það sem gerðist í París“ „Stuðningurinn gaf okkur þessi auka tíu prósent“ „Sýndum þjóðinni hvað í okkur býr“ „Gæti ekki verið stoltari af mínum mönnum“ „Eina skiptið sem við spilum almennilega í seinni hálfleik“ „Pirraður því við áttum meira skilið“ Einkunnir Íslands gegn Frakklandi: Hákon Arnar allra mikilvægastur af mörgum góðum Fíaskó Svía ætlar engan endi að taka Uppgjörið: Ísland - Frakkland 2-2 | Frækin úrslit gegn Frökkum X-ið eftir leik: Frakkarnir lentu í tiki-taka köðlum Arnars Gunnlaugssonar „Ég vildi bara reyna að setja annað“ Úkraína hélt sér fyrir ofan Ísland Sjá meira