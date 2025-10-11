Spánverjar eiga enn eftir að fá á sig mark í undankeppninni Árni Jóhannsson skrifar 11. október 2025 21:01 Mateo Retegui skorar eitt af mörkum Ítala í kvöld. Vísir / Getty Fjölmargir leikir fóru fram í undankeppni HM ´26 í dag. Spánverjar stigu gott skref í átt að farseðli til N-Ameríku á næsta ári. Ítalir eru í bílstjórasætinu um að ná öðru sætinu í I-riðli og Albanir unnu í Serbíu. Spánverjar hafa ekki fengið á sig mark í þeim þremur leikjum sem þeir hafa spilað hingað til í undankeppninni. Georgía lá í kvöld en lokatölur leiksins voru 2-0 þar sem Yéremi Pino og Mikel Oyarszabal skoruðu mörkin. Ítalir gerðu góða ferð til Eistlands og lögðu heimamenn 1-3 en sigurinn var nauðsynlegur til að treysta tak sitt á öðru sæti I-riðils. Norðmenn hafa fyrsta sætið í sinni vörslu og Ítalir hafa þriggja stiga forskot á Ísraela sem sitja í þriðja sæti. Leikur Serba og Albana náði að klárast en miklar áhyggjur voru af þessum leik í kvöld. Einhver miður falleg hróp og köll heyrðust frá stuðningsmönnum Serba en það fór ekki allt í bál og brand eins og síðast þegar þjóðirnar mættust árið 2014. Albanir unnu leikinn 0-1 og þeir eru í öðru sæti K-riðils. Önnur úrslit í undankeppni HM ´26 Búlgaría - Tyrkland 1-6 Ungverjaland - Armenía 2-0 Lettland - Andorra 2-2 HM 2026 í fótbolta Mest lesið Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki Fótbolti Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Fótbolti Fram - Porto | Þorsteinn Leó mætir Íslandsmeisturunum Handbolti Sjáðu mörk Íslands og Frakklands Fótbolti Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Fótbolti Kostuleg langstökkskeppni Nablans og Tomma Steindórs: „Á ég að spretta?“ Körfubolti Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Fótbolti Sautján ára nýliði í landsliðinu Fótbolti Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Fótbolti Gerði 40 stig í síðasta leik: „Ansi hræddur um að hann sé eitthvað sem Grindavík vill ekki“ Sport Fleiri fréttir Fertugur Ronaldo sló met og hjálpaði Heimi Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki England inn á HM án þess að fá á sig mark Góður tími fyrir nýjar raddir og íhugaði að hætta sjálfur Potter annt um Svíþjóð og vill taka við landsliðinu Héldu hreinu í öllum tíu leikjunum í undankeppninni Heimir sagður taka við Fylki Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Jon Dahl rekinn Sautján ára nýliði í landsliðinu Svona var blaðamannafundur Þorsteins Courtois greip í tómt þegar rotta hljóp inn á völlinn Lagerbäck útilokar að taka við Svíum Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Myndasyrpa: Ógleymanlegt kvöld í Dalnum Rúnar dásamaði Daníel: „Mjög öruggur í öllum sínum aðgerðum“ „Ljóðrænt réttlæti eftir það sem gerðist í París“ „Stuðningurinn gaf okkur þessi auka tíu prósent“ „Sýndum þjóðinni hvað í okkur býr“ „Gæti ekki verið stoltari af mínum mönnum“ „Eina skiptið sem við spilum almennilega í seinni hálfleik“ „Pirraður því við áttum meira skilið“ Einkunnir Íslands gegn Frakklandi: Hákon Arnar allra mikilvægastur af mörgum góðum Fíaskó Svía ætlar engan endi að taka Uppgjörið: Ísland - Frakkland 2-2 | Frækin úrslit gegn Frökkum X-ið eftir leik: Frakkarnir lentu í tiki-taka köðlum Arnars Gunnlaugssonar „Ég vildi bara reyna að setja annað“ Úkraína hélt sér fyrir ofan Ísland Sjá meira